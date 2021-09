Daniel Craig est un homme occupé, il pourrait donc être pardonné de ne pas être immédiatement conscient que sa manière nonchalante de présenter The Weeknd sur Saturday Night Live en mars 2020 est devenue un mème. Mais maintenant, la star de No Time to Die est au courant, et il pense que c’est “charmant”. Lorsque Craig a animé Saturday Night Live, il était censé faire la promotion de son dernier film de James Bond, mais le film a été reporté quelques jours auparavant, devenant le premier grand film hollywoodien touché par la pandémie de coronavirus.

Craig a hébergé le dernier épisode en studio de la saison 45 de Saturday Night Live, qui a été diffusé le 7 mars 2020. Tout en présentant la performance de The Weeknd de “Blinding Lights”, Craig à l’air fatigué vient de dire: “Mesdames et messieurs, The Weeknd. ” Le moment est rapidement devenu un mème, avec tout un compte Twitter qui tweete un extrait de l’introduction de Craig tous les vendredis. Le 28 mai, The Weeknd a lui-même fait la blague en tweetant : “Mesdames et messieurs, le…”

pic.twitter.com/Uu3pQHYwdz — mesdames et messieurs, le week-end 😌 (@CraigWeekend) 24 septembre 2021

Lors d’une nouvelle interview avec le New York Times, on a demandé à Craig s’il était au courant de la popularité du clip. “Non, qu’est-ce que c’est?” Il a demandé. Le journaliste du Times, Dave Itzkoff, a ensuite expliqué la situation, notant à quel point les gens aiment partager le clip pour accueillir le week-end. “Ils le font? C’est incroyable”, a répondu Craig. “Je ne sais pas ce que c’est, mais merci. C’est adorable. Je suppose que je devrais avoir les réseaux sociaux pour savoir de quoi il s’agissait.”

La dernière sortie de Craig en tant que James Bond sortira enfin en salles aux États-Unis le 8 octobre après son ouverture au Royaume-Uni vendredi. Le film a la distinction unique d’être un film rare promu deux fois sur SNL, puisque Rami Malek, qui joue le méchant Safin, animera l’émission le 16 octobre. Malheureusement, il n’aura pas l’occasion de présenter le week-end depuis son L’invité musical est le rappeur Young Thug.

Ailleurs dans son interview avec le Times, Craig a admis que l’une des choses qui lui manquera le plus en jouant à Bond est l’effort d’équipe “massif” qu’il faut pour les faire. Craig termine sa carrière en tant que Bond avec cinq films, Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre et No Time to Die. Il travaille actuellement sur une suite de Knives Out de Rian Johnson et revient à Broadway pour jouer dans Macbeth l’année prochaine.

« L’effort d’équipe colossal qu’il faut me manquera, a déclaré Craig. “Cela fait presque cinq ans que nous avons commencé ce projet, aussi frustrant et anxiogène que cela puisse être. Parfois, j’ai l’impression que cela n’arrivera pas, mais c’est un processus incroyablement créatif et ça va me manquer. J’ai d’autres projets que je fais, et ils me récompenseront, mais il n’y a rien de tel qu’un film de Bond.”