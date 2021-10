La réaction inestimable de Sir Alex Ferguson alors que Manchester United s’incline 5-0 contre Liverpool

Réaction de Sir Alex Ferguson à Manchester United contre Liverpool (Sky Sports)

C’est le type de défaite que Sir Alex Ferguson n’a goûté qu’à quelques reprises au cours de ses 26 années à Old Trafford.

L’Écossais a décrit une défaite 6-1 contre Manchester City en 2011 comme sa pire journée au club, alors qu’il y avait eu de lourdes défaites contre Chelsea et Arsenal plus tôt dans son règne.

Mais Ferguson a connu trop de ces pertes depuis qu’il a pris sa retraite de la direction en 2013 et aucune défaite ne laisse un goût plus amer qu’une lourde défaite infligée par son grand rival Liverpool.

Ferguson a déclaré une fois que sa plus grande tâche à Old Trafford était de faire tomber les Reds «de leur f *****g perchoir», mais il a regardé impuissant alors que l’équipe de Jurgen Klopp a récupéré son trône ces dernières années.

Et la supériorité des Reds sur les Red Devils était là pour tout le monde dimanche après-midi alors qu’ils prenaient une étonnante avance de 4-0 dans la pause à Old Trafford.

Cela s’est encore aggravé quelques minutes après le début de la seconde période lorsque Mohamed Salah a complété son tour du chapeau en battant David De Gea.

Et tous les yeux étaient rivés sur Ferguson après le but de Salah, les caméras capturant le regard perplexe et désespéré de l’Écossais.

Cela a encore empiré pour United après seulement une heure lorsque Paul Pogba – qui a été engagé à la mi-temps pour Mason Greenwood – a reçu un carton rouge pour un défi sur Naby Keita.

Les appels au limogeage de Solskjaer seront désormais assourdissants pour le conseil d’administration de United, d’autant plus que United affrontera Tottenham, Manchester City et Chelsea le mois prochain.



