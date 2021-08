La réaction malheureuse de la mère d’Andrea Legarreta lorsqu’elle a appris sa romance avec Erik Rubín

« Il a également été fourni avec ce qui est entretenu. C’est un gars qui ne s’arrête pas, tout le temps il regarde le business plan A ou le plan C, produire. Les chanteurs n’ont pas besoin d’être sur scène tout le temps comme moi pour que les gens disent : ‘Oh non, eh bien oui, quel chambeador’. Ils travaillent, produisent. De plus, il a une société de production. La vérité est que je suis désolé, mais oui, cela l’aide à prendre bien soin de sa famille et de moi pendant longtemps. D’ailleurs, en famille, ils nous appellent aussi beaucoup ensemble ».

Nina et Mía Rubín avec Andrea Legarreta et Erik Rubín. (Instagram / Erik Rubín.)

Bien qu’ils se connaissent depuis l’enfance, l’histoire d’amour de Andréa Oui Erik c’est arrivé longtemps après.

« Je le connais depuis de nombreuses années. J’étais au Centre de Formation des Enfants et j’ai vu passer les Timbiriches. La vérité est que c’était toujours mon préféré de Timbiriche, ça me fascinait comment il chantait. À l’époque, il y avait des rumeurs selon lesquelles ils le traitaient de manière horrible et me rendaient mignonne.

« Au fil du temps, Erik et moi nous sommes revus à différents endroits jusqu’à (le feuilleton) Reach a Star II, où nous avons travaillé ensemble. Mais rien ne s’est passé parce qu’ils étaient très défoncés et j’étais très fraise. Il y a eu un jour où nous nous sommes vus dans le gymnase et j’ai dit : ‘Oh’.

Plus tard, nous nous sommes rencontrés dans un bar et Rafa Villafañe m’a dit : ‘Comment vois-tu qu’Erik dit que tu vas être la mère de ses enfants’ et ça lui a été fait”, a-t-il assuré. Andrea Legarreta.