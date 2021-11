La réaction stupéfaite de Tommy Fury à l’intérieur de la villa Love Island lorsqu’il a découvert qu’Anthony Joshua avait perdu contre Andy Ruiz dans le plus gros bouleversement de la boxe depuis que Mike Tyson a été éliminé par Buster Douglas

Où étiez-vous quand Andy Ruiz Jr a choqué le monde en battant Anthony Joshua en juin 2019 ?

Pour Tommy Fury, il était dans la villa de Love Island à construire son profil et n’a donc pas pu voir le plus gros bouleversement de la boxe depuis des années.

ITV

Fury était dans l’émission de téléréalité Love Island lorsqu’un autre concurrent a révélé la défaite de Joshua contre Ruiz – et il a été stupéfait

ITV

Une fois le choc passé, il n’a pas pu contenir son rire

Coupé du reste du monde, il n’avait aucune idée du KO au septième tour du Mexicain d’origine américaine qui l’a vu devenir le nouveau champion du monde des poids lourds et ne l’a découvert que lorsqu’un nouvel arrivant dans l’émission de téléréalité l’a laissé filer.

« Oh mon Dieu, je n’y crois pas », a-t-il crié.

Fury, 20 ans à l’époque, était dans un état de choc puis ne pouvait pas contenir son rire alors que l’ampleur de la toute première défaite de Joshua s’enfonçait.

Joshua faisait ses débuts sur le sol américain et beaucoup s’attendaient à ce que le champion du monde de l’époque passe devant Jarrell Miller en route vers une énorme confrontation avec le champion WBC Deontay Wilder.

Miller, cependant, a échoué à plusieurs tests de dépistage de drogue et le peu connu Ruiz Jr est intervenu et a pris sa place. Depuis que Mike Tyson a perdu contre Buster Douglas en 1990, il n’y a pas eu de résultat aussi surprenant.

Wilder, quant à lui, a depuis perdu sa couronne WBC au profit du frère aîné de Fury, Tyson.

Fury pourrait se retrouver être le combattant à la réception d’un bouleversement s’il perd contre le polarisant Jake Paul en décembre.

Il a actuellement une fiche de 7-0 avec quatre KO à son actif, mais une défaite contre un YouTuber devenu boxeur professionnel comme Paul serait catastrophique pour lui.

Il devrait légalement changer son nom en Tommy Fumbles pendant une année entière et non seulement son père John a menacé de le renier et de le forcer à prendre sa retraite, mais il a également suggéré que lui et Tyson battraient Tommy.

Tyson l’a entraîné en vue de son épreuve de force. Il a même pris les mêmes repas que Tommy alors que le camp est bien lancé.

Cependant, Paul a également montré que son camp battait son plein et qu’il se mettait certainement au travail.

The Problem Child a réussi à vaincre les anciens combattants de l’UFC Tyron Woodley et Ben Askren sur l’ancien joueur de la NBA Nate Robinson et son collègue YouTuber, AnEsonGib.

Deux combattants invaincus s’affronteront en décembre

GETTY

Fury s’est battu plus tôt dans l’année mais a qualifié sa propre performance de « chiens *** » contre Taylor