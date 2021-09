La réaction surprenante de Christine Quinn à la rencontre de Chrishell Stause et Jason Oppenheim

Christine Quinn est ravie que ses co-stars de Selling Sunset Chrishell Stause et Jason Oppenheim sortent ensemble. La star de télé-réalité de Netflix s’est confiée à Entertainment Tonight mardi au sujet de la nouvelle romance dans les bureaux du groupe Oppenheim, plaisantant sur la façon dont leur relation pourrait affecter la prochaine saison de leur émission.

“Eh bien, je pense que peut-être Mary [Fitzgerald] n’obtient pas autant d’annonces. Non, je plaisante ! Je ne sais vraiment pas”, a plaisanté Quinn à propos de sa co-star, qui était déjà sortie avec Oppenheim avant la première de Selling Sunset. “Je pense que Mary et Chrishell ont une relation très étroite, et Mary est heureuse pour elle. Tout le monde est vraiment de bons amis, croyez-le ou non.”

Stause et Oppenheim ont officialisé leur relation sur Instagram en juillet, avec le frère jumeau de l’inséparable, Brett Oppenheim, écrivant dans la légende de leur révélation: “Je t’aime Chrishell. Merci d’avoir rendu mon frère heureux.” Fitzgerald, qui a épousé son mari Romain Bonnet à l’automne 2019, a exprimé ses vœux pour le couple à PEOPLE peu de temps après.

“Je ne pourrais pas être plus excitée pour eux ! Ce sont deux de mes amis les plus proches et les plus chers, alors je suis ravie qu’ils soient ensemble et se rendent si heureux”, a-t-elle déclaré au magazine en juillet. “Maintenant, Romain et moi avons nos amis les plus proches en couple avec qui sortir ensemble ! Je suis ravi !” Bien que Fitzgerald et Oppenheim n’aient peut-être pas fonctionné, l’agent immobilier avait de grands espoirs pour son avenir avec Stause. “Je pense que Jason est dans un endroit différent maintenant que lorsque nous sommes sortis ensemble, et il est maintenant prêt à s’engager”, a-t-elle déclaré. “Ils sont aussi juste un match incroyable l’un pour l’autre! Jason et moi avons un lien et une amitié très spéciaux, mais ils ont une alchimie qui est destinée à plus qu’une simple amitié.”

Vendre le coucher du soleil devrait revenir pour une quatrième et une cinquième saison sur Netflix, faisant même appel à deux nouveaux membres de la distribution pour faire bouger les choses. Quinn a déclaré à ET que les nouveaux épisodes en vaudraient la peine pour les fans qui attendaient. “J’espère que d’ici la fin de l’année [the new season will come out]. Ça va être un bon moment. Nous espérons que la série sera sortie d’ici là”, a-t-elle déclaré. “Et je pense que nous avons beaucoup de nouveaux membres de la distribution, nous lançons donc beaucoup de nouvelles personnes dans le mix, dans le feu.”