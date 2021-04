La réaction virale de Mariah Carey après avoir été vaccinée contre Covid-19

Mariah, 52 ans, s’est rendue dans un centre de vaccination aux États-Unis comme tout autre citoyen de ce pays, et afin d’avoir une trace de ce moment spécial, elle a décidé de l’enregistrer et de le partager via ses réseaux.

Bien que l’on ne sache pas précisément quel vaccin il a reçu, il pourrait s’agir de celui de Pfizer ou de Moderna, puisque l’ex de Luis Miguel a dit qu’il s’agissait de la première application et que les deux vaccins mentionnés sont ceux qui sont utilisés aux États-Unis. .

«Ils ont une conversation sur les médecins et me voilà, heureux et un peu nerveux à propos de cette première injection. Je les détourne de leur travail, mais vous savez comment je vais et je parle pour ne pas penser.

Nous voici, après ce premier post où je me lavais les mains avec Ron et Roe à New York, essayant d’encourager les gens à être en sécurité. Ils savent que nous sommes tous dans cette bataille ensemble », a déclaré Carey.