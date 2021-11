La réaffirmation bétique face aux urgences de la colista

27/11/2021 à 19:55 CET

Le Betis et Levante règlent un duel à Benito Villamarín pour des objectifs opposés, avec le défi des Verdiblancos de réaffirmer leur redressement pour s’imposer dans les positions européennes et celui des granotas à gagner leur premier match, accablés par les urgences dérivées de leur position de fond.

Le Betis a inversé sa situation à Elche (0-3) et jeudi dernier avec la certification de son passage au prochain tour de la Ligue Europa (2-0 au Hongrois Ferencvaros), et maintenant ils veulent réaffirmer que la crise pour ses trois défaites consécutives (3-0 contre l’Atlético, 4-0 contre le Bayer Leverkusen et 0-2 avec Séville) il est déjà surmonté.

Avec de nombreuses victimes dues aux blessures et à l’inconfort, Le Betis de Manuel Pellegrini doit maintenir son niveau compétitif contre un Levante dont l’entraîneur chilien se méfie de sa condition de bas, le considérant comme un rival « dangereux » et qu’il devra réagir car il a « de bons joueurs et a joué de bons matchs ».

Même comme ça, Pellegrini fait pleinement confiance à toute son équipe et il espère conforter sa cinquième place et même avancer encore plus loin dans la zone haute, à condition que les résultats de ses concurrents directs lui profitent, avant d’affronter un calendrier très exigeant avec la même ambition en décembre.

Le Betis devra passer l’examen des pertes qu’il a subies, alors qu’il récupère sa star, le Français Nabil Fekir, qui a bouclé jeudi le premier de ses trois matches de sanction en Ligue Europa, mais perd Héctor Bellerín en raison de son expulsion à Elche et, puisque Martín Montoya est blessé, il devra retarder l’arrière droit Aitor Ruibal.

Le rival bétique, Levante, Il arrive à Séville à la recherche de la réaction attendue et de la première victoire de la saison. Le duel est également clé pour l’entraîneur de l’équipe, Javier Pereira, qui mènera son septième match sans être jusqu’ici devenu le déclencheur nécessaire pour changer la séquence de défaites.

L’équipe, cependant, s’accroche au match nul obtenu contre l’Athletic Club lors de la dernière journée au cours de laquelle elle a réussi à garder sa cage inviolée et, selon l’entraîneur lui-même et les joueurs, ils étaient plus proches de la victoire que le rival et sont convaincus que ce fut un tournant.

– Alignements probables :

Bétis : Rui Silva ; Aitor Ruibal, Bartra, Víctor Ruiz, lex Moreno ; Guido Rodriguez, William; Fekir, Canales, Juanmi ; Willian José.

J’ai soulevé: Cardenas ; Ce sont Vezo, Mustafi, Clerc ; Campagne, Malsa, Bardhi ; De Frutos, Morales et Roger.

Arbitre: Miguel Ángel Ortiz Arias (C. Madrileño).

Stade: Benito Villamarin.

Heure: 14.00.