La Real a Oyarzabal pour jouer contre un Valence qui ne craint pas la Reale Arena

Le retour de Mikel Oyarzabal un mois après sa blessure est la principale nouveauté de la Real Sociedad pour son match contre Valence qui s’est rétabli Maxi gomez et à quoi Anoeta n’a pas peur, bien qu’il sache que les Donostiarras veulent que les trois points continuent de mener la Liga pour la sixième journée consécutive.

L’arrêt en raison de la contestation des matches de l’équipe nationale rend l’état de forme actuel de la meilleure équipe de la compétition nationale inconnu jusqu’à il y a deux semaines, qui devra aussi regarder de travers le choc décisif à Monaco ce jeudi en Ligue Europa.

Donostiarras doit d’abord faire ses devoirs s’il veut continuer à tracer le chemin à suivre et pour cela Imanol Alguacil pourra compléter un onze de niveau authentique, aussi avec Alex Isak et Mikel mérinos, qui s’entraînaient à un rythme plus lent depuis quelques jours pour surmonter leurs efforts après leur qualification pour la Coupe du monde au Qatar.

Un mouvement dans le but n’est pas exclu dans une semaine de trois matchs, avec le gardien remplaçant Matthieu Ryan ambitieux et revendiquant un rôle de premier plan qui a été remporté lors de deux bonnes apparitions contre Grenade et le Celta -à Balaídos également en tant que joueur le plus précieux-.

Valence, qui arrive avec de la peau d’agneau en raison des problèmes économiques qui affligent le club et avec l’équipe au moins ces derniers jours, a fait peur à la Reale Arena, où il a gagné dans trois des quatre dernières visites.

Les Valenciens face à ce rendez-vous après avoir atteint la rupture avec de bons sentiments après avoir battu Villarreal (et avoir réussi à garder sa cage inviolée) et avoir sauvé un point en prolongation contre l’Atlético de Madrid malgré le score de 1-3 à la fin du temps réglementaire.

Ça oui, les appels aux équipes nationales n’ont laissé à José Bordalás pratiquement aucun titre pour travailler pendant ces deux semaines. Le meilleur de la pause pour Valence a été de pouvoir récupérer Maxi gomez de sa blessure, ce qui maximisera les possibilités du technicien en attaque.

Avoir devant une équipe qui se démarque surtout par sa force défensive à domicileIl faudra voir si l’attaquant uruguayen retrouve sa place dans le onze ou si Marcos André ou Hugo Duro (auteur des deux buts finaux contre l’Atlético) ont des options, bien que dans le cas de ce dernier, il puisse également entrer via une bande ou, s’il répète avec Gonçalo Guedes, comme un faux neuf.

Le technicien aura beaucoup moins d’options pour constituer la partie défensive de votre équipe de départ avant les pertes dues aux problèmes physiques d’une centrale (Gabriel Paulista) et recto-verso (Thierry Correia et Toni Lato), en plus de son milieu défensif le plus utilisé, Hugo Guillamon, par pénalité.

Dimitri Foulquier sur le flanc droit, José Luis Gayà à gauche et Omar alderete et Mouctar Diakhaby au centre, ils semblent fixés sur la ligne défensive avec presque aucune autre alternative.

Le remplacement de Guillamón dépendra en partie du dessin choisi par Bordalás, qui ces derniers jours avait abandonné son 1-4-4-2 habituel pour donner à l’équipe plus de force défensive. Uros Racic serait le joueur avec les options les plus théoriques, même s’il pourrait aussi réunir Carlos Soler déjà Daniel Wass au centre.

Les files d’attente probables

Société réelle: Remiro ou Ryan; Gorosabel, Aritz, Le Normand, Muñoz ; Zubimendi, Merino, Silva; Isak, Oyarzabal, Portu.

Valence: Cillessen; Foulquier, Diakhaby, Alderete, Gayà ; Soler, Racic, Wass; Costa, Guedes et Duro ou Maxi Gómez.

Arbitre: Melero López (Comité andalou).

Stade: Reale Arena. (Dimanche 21h00).

Quelques notes

Positions : Real Sociedad (1er. 28 points). Valence (10e. 17 points).

La clé: la liaison Silva-Oyarzabal-Isak apparaît comme le principal danger pour Valence.

Les données : le Real a des problèmes devant une équipe qui n’a remporté que trois des dix derniers matchs qui a joué ces dernières saisons.

La phrase : Imanol Alguacil : « Être des leaders, c’est bien, mais ne laissez personne croire que cela va nous embrouiller« .

L’environnement: Les 37 000 membres du Real ont l’illusion au maximum, dans une semaine au cours de laquelle le match contre Monaco quatre jours plus tard a suscité des attentes à Saint-Sébastien.