La Real, à pleine capacité, a battu Huescca lors de son premier match amical

17/07/2021 à 21h30 CEST

La Société réelle s’est débarrassé avec le jeu et les buts de la SD Huesca lors du premier match amical de leur pré-saison, un match conditionné par les 2 buts de l’équipe de Gipuzkoan avant 10 minutes de jeu.

Huesca a semblé endormie à la réunion et a payé cher, car l’engagement des deux Jon guridi, célébrant ainsi son récent renouvellement avec le club, et le deuxième but de Januzaj, avec une superbe frappe du pied gauche.

Domination totale des donostiarras, qui offraient une très bonne image même quand imanol Shérif a commencé à déplacer son banc et qu’il a atteint le troisième but dans un autre jeu de Januzaj, avec l’aide finale à l’ancien joueur de Séville Carlos Fernández.

L’équipe de Huesca a rattrapé sa mauvaise performance par un peu de Escriche passer de Ferreiro, mais le match était déjà bien parti pour une solide équipe basque qui n’a pas lutté en seconde période avec une équipe radicalement différente de la première.

Willian José, dans le marché estival pour quitter le club, il s’est revendiqué avec un quatrième but que le Brésilien vient de perles pour renforcer sa position face à un éventuel transfert ou affectation, tout comme il le favorise pour Merquelanz le cinquième de la victoire, puisque l’ailier est un autre des joueurs qui peuvent sortir cet été. Le normand, avec un Huesca disparu, fermé l’après-midi.