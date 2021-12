La Real, avec un point sur les 15 derniers et son pire score depuis 2007

19/12/2021 à 12h42 CET

La Real Sociedad passe les vacances les devoirs défaits, en pleine crise des résultats avec un point atteint lors des 15 derniers disputés, son pire record de buts depuis 2007 avec vingt buts, mais avec un nombre de points similaire à celui-là. des dernières campagnes avec Imanol Shérif.

L’entraîneur txuri urdin a reconnu après la deuxième défaite consécutive à la Reale Arena, cette fois contre Villarreal (1-3), la nécessité d’une pause et d’un reset car les chiffres ne trompent pas, bien que le bénéfice qu’ils ont tiré des quelques buts marqué est immense et vous permet d’être dans l’environnement des places européennes avec le même autant de marqué que reçu.

La saison dernière, les Donostiarras ont terminé cette même journée avec 30 points, un seul de plus qu’aujourd’hui, mais ils avaient procuré à leurs fans 27 joies sous forme de buts. Il y a deux campagnes, également avec Shérif sur le banc, il lui fallait 32 buts pour marquer 31 points, presque comme maintenant.

L’équipe basque, depuis sa promotion en première division en 2010, a enregistré son meilleur bilan à ce stade de la saison lors de la première saison de Eusèbe Sacristain (16-17) avec 32 points et la pire marque de but de ce siècle remonte à la saison de relégation en 2007, quand il n’avait que 12 buts et qu’il s’était installé dans les endroits dangereux qui l’ont ensuite condamné.

La pause de Noël va être formidable pour une équipe de txuri urdin, qui a repris le 2 janvier la compétition contre le Deportivo Alavés pour tenter de clore une crise importante qui a commencé avec la crevaison à domicile contre Valence (0-0) et s’est poursuivie par une succession de défaites contre l’Espanyol, le Real Madrid, le Betis et ce samedi avec Villarreal.