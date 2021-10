La Real, contrainte de faire un pas en avant en Europe face au Sturm Graz

20/10/2021 à 21h00 CEST

La Real Sociedad affrontera l’Autrichien Sturm Graz ce jeudi avec l’obligation de faire un pas en avant en Europe et de réaliser trois points qui leur donnent des opportunités de dépasser la phase de groupes de la Ligue Europa.

La Real est invaincue dans son groupe mais n’a pas gagné non plus, avec deux nuls dans les matchs contre leurs grands rivaux pour les deux premières places, le PSV Eindhoven et Monaco, et l’opportunité de désormais battre le fond, avec qui il joue ce jeudi et 4 novembre à San Sebastián, le rapprocherait du phase suivante et cela lui donnerait la possibilité de rêver de tout.

L’équipe d’Imanol Alguacil arrive avec le vent en poupe à cette rencontre, avec un très bon moral du fait de la direction provisoire de la Liga et récupérer des joueurs pour des engagements aussi passionnants que celui européen, dans lequel l’équipe basque veut faire, comme dans le championnat espagnol, quelque chose de célèbre.

Les Saint-Sébastien, qui ont eu 5 jours pour préparer ce match après avoir gagné samedi à la dernière minute contre Majorque, vont devoir faire une rotation car le week-end défendront leur position privilégiée contre l’Atlético de Madrid et l’huissier est obligé de regarder d’un œil chaque engagement.

C’est peut-être l’heure du départ d’Andoni Gorosabel et Martín Zubimendi, remplaçants lors du dernier match, ainsi que de David Silva, absent depuis un mois.

Le jeune canterano Julen Lobete, le héros contre Majorque, pourrait apparaître dans l’équipe en raison de la perte de Mikel Oyarzabal et les problèmes physiques traînés par Ander Barrenetxea.

Sturm Graz doit gagner pour conserver ses options de qualification au deuxième tour de cette phase de groupes de la Ligue Europa. L’équipe autrichienne, qui affrontera les Basques pour la première fois en compétition européenne, est à la dernière place du groupe B avec 0 point, après avoir perdu face à bien mieux Monaco (1-0) et le PSV (1-4).

Sous la direction de l’entraîneur Christian Ilzer, qui utilise un système 4-4-2 presque immobile, Graz s’est engagé à un style ordonné au milieu de terrain et risqué dans les trois quarts du terrain.

Le club modeste, secondes en Bundesliga autrichienne après le Red Bull Salzburg, joue un football offensif qui passe dernièrement par les pieds du vétéran Jakob Jantscher et du prometteur Kelvin Yeboah, qui ajoutent respectivement 9 et 10 buts en 17 matchs.

A leurs côtés, au centre du terrain, se distinguent également de jeunes footballeurs tels que Manprit Sarkaria, Andreas Kuen et Ivan Ljubic, à qui l’entraîneur a laissé reposer le week-end dernier en championnat lors de la victoire contre le SV Ried (1-0).

Avant le duel européen de ce jeudi, Graz fera plusieurs victimes. L’absence déjà connue du milieu offensif Otar Kiteishvili, blessé contre le PSV après un bon début de saison, est rejointe par celles de Stefan Hierländer et Lukas Jäger, qui ont quitté le dernier croisement de championnat avec un malaise et sont en attente de congé médical.

Un autre élément clé de ce duel sera l’état du gazon, qui a été critiqué il y a quelques jours par les joueurs locaux eux-mêmes.

Aliénations probables

Sturm Graz : Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante ; Ljubic, Stankovic, Prass, Niangbo ; Jantscher, Yeboah.

Société réelle: Remiro; Gorosabel, Aritz, Le Normand, Muñoz ; Zubimendi, Merino, Silva; Lobete, Portu et Isak.

Arbitre: Tobias Stieler (Allemagne).

Stade: Liebenau

Jour et heure : Jeudi, 21h00