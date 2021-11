La Real peut faire un pas de géant s’il bat la rangée du bas Sturm Graz

11/03/2021

La Société réelle pourrait faire un pas de géant ce jeudi dans son combat pour se qualifier pour la prochaine phase de la Ligue Europa s’il bat le dernier de son groupe, le Sturm Graz, à la Reale Arena, même si Mikel Oyarzabal est encore en convalescence de sa blessure et le Suédois Alexandre Isak Il ne s’est pas entraîné aujourd’hui avec le reste de ses coéquipiers.

Le premier match contre lui Sturm Graz, joué en Autriche, a été favorable au Donostiarras, qui s’est imposé justement sur un but d’Isak, qui vit l’un de ses meilleurs moments mais dont l’absence à la séance de mercredi sème le doute sur sa participation au match de demain.

La perte éventuelle de Isak, qui a marqué le mois dernier avec son équipe et aussi avec le Réel en Europe et en Liga, avec quatre buts inscrits lors des dix dernières journées de compétition, ce serait un sérieux revers pour ceux de Shérif Imanol. En plus du fait que le derby contre lui Club athlétique dimanche dernier c’était un match très physique donc quelques changements sont attendus contre Sturm Graz.

Rotations du côté ‘txuri-urdin’

Ainsi, en défense, il pourrait entrer dans le onze de départ Joseba Zaldua, alors qu’au milieu de terrain ils se battent pour une position Martin Zubimendi et Guevara et même dans le but il pourrait y avoir des modifications après l’erreur de Alex Remiro qui a coûté le but égalisateur contre les rojiblancos.

l’australien Matthieu Ryan appuyer fort par derrière Remiro Il a montré la maturité pour vaincre et tout n’est pas dit, comme en attaque, où il pourrait aussi y avoir des variations.

Shérif, qui obtiendra son quinzième match sans perdre si le résultat favorise les intérêts de son équipe, dispose d’un effectif important et, en cas d’éventuelles pertes, a Barrenetxea, Sorloth, Januzaj, Pour votre, Lobete ou Naïs pour compléter un onze avec de nombreuses ressources.

Le Sturm Graz, un rival mineur et aux heures creuses

Pour sa part, Sturm Graz vient à Anoeta comme deuxième dans le tableau de la Bundesliga Autrichienne, bien qu’ayant perdu six de ses sept derniers matches officiels, le dernier même 3-0 sur son propre terrain. Outre le faible moment de forme, les Autrichiens font également face à de nombreuses pertes dues à des blessures, telles que Otar Kiteishvili, Jusuf Gazibegovic et Stefan Hierländer. Un autre absent sera le Slovène Jon Gorenc Stankovi & cacute;, expulsé il y a deux semaines lors du match aller contre la Real Sociedad, pour deux cartons jaunes.

« On est dans une spirale descendante, qu’il faut briser, quelque chose de mental », reconnut le technicien autrichien ilzer chrétien. « Si je regarde mes joueurs, je ne vois pas de détermination mais des doutes », a déclaré l’entraîneur de Sturm le week-end dernier après la dernière défaite contre le WAC en championnat autrichien. En tout cas, Ilzer était optimiste que ses joueurs puissent grandir face au défi de jouer contre le leader de la Ligue espagnole.

« Il y a deux semaines, nous étions tout près de gagner un point, ce qui devrait nous donner confiance pour le parti », a déclaré Ilzer dans un communiqué à la presse autrichienne mercredi.

Sturm Graz a perdu ses trois premiers matches du groupe B de la Ligue Europa, vous devez donc marquer de toute urgence si vous voulez atteindre la troisième position du tableau. En ce moment, le Monaco premier, avec 7 points, devant le Société réelle, avec 5 et le PSV Einhof, avec 4, tandis que le Sturm Graz il est quatrième avec zéro unité.

Les files d’attente probables

Société réelle: Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Muñoz ; Silva, Zubimendi ou Guevara, Merino ; Januzaj, Sorloth et Portu.

Sturm Graz: Siebenhandl; Dante, Wuthrich, Geyrhofer, Jager ; Kuen, Prass, Ljubic; Niangbo, Jantscher, Yeboah.