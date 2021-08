La Real prépare le match contre le Barça sans ses médaillés

09.08.2021 à 15h18 CEST

La Real Sociedad a entamé ce lundi à Zubieta la préparation de son match contre Barcelone lors de la première journée, avec l’absence des trois médaillés olympiques internationaux et avec trois blessés sains et saufs.

Ne sont pas encore arrivés Mikel Oyarzabal, Martin Zubimendi Oui Mikel mérinos, qui auront quelques jours de repos supplémentaires après leur participation à la finale des Jeux de Tokyo, bien qu’ils se rendront à Barcelone et pourraient participer au match contre l’équipe culé.

Les absences sûres pour ce match sont celles du gardien de but Matthieu Ryan et de l’avant Carlos Fernández, tous deux grièvement blessés en pré-saison, le premier déjà opéré et le second convoqué au bloc opératoire ce mardi pour affronter une longue convalescence.

Il ne sera pas non plus au Camp Nou Nacho Monréal, qui n’a pu s’entraîner avec ses coéquipiers en raison d’une gêne au genou. Il a exercé seul et le club n’a pas donné de délais pour son retour dans l’équipe.

Shérif Imanol oui il a Diego Rico, l’un des aspirants à combler le vide Monréal et de la nouveauté le premier jour par rapport à l’équipe de la saison dernière avec Robert Navarro Oui Jon Pacheco, les jeunes promus de la branche.

Modigo Sagnan, Kevin Rodrigues Oui Willian José, les trois avec l’affiche transférable, sont toujours à Saint-Sébastien pour le moment en attendant de résoudre leur avenir et ils ne sont pas non plus exclus pour Barcelone.