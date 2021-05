La Real Sociedad B a été promue en deuxième division après avoir battu Algésiras en prolongation (2-1)

23/05/2021 à 10h42 CEST

Après une extension passionnante, le Real Sociedad B a remporté la victoire dans l’affrontement par une position en Deuxième Division. L’équipe de Saint-Sébastien a affronté le Algésiras, qu’il a remporté 2-1 ce samedi. Pendant les demi-finales des séries éliminatoires pour la promotion en deuxième division, le Real Sociedad B battre le FC Andorre, tandis que l’équipe Algecireño a réussi à vaincre le Sanse.

En première mi-temps, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat de 0-0.

La deuxième période a commencé de manière positive pour l’équipe visiteuse, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de son propre but. Ezkurdia quelques instants après le début de la seconde mi-temps, à la 50e minute. L’équipe de Saint-Sébastien est à égalité sur un but contre son camp Figueras à la 63e minute, clôturant ainsi le match avec le score de 1-1.

Le 1-1 avec lequel le match s’est terminé n’était pas suffisant pour résoudre l’égalité, donc une prolongation était nécessaire. Lors de la première mi-temps des prolongations, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc cette première mi-temps s’est terminée sur le même résultat initial, 1-1.

Après la pause dans le temps supplémentaire est venu le but de l’équipe locale, qui a tourné le tableau de bord avec un but de Karrikaburu à 105 minutes, terminant la seconde moitié de la prolongation avec le score final de 2-1.

Le technicien de la Réel, Xabi Alonso, a donné accès au champ à Seule, Ekaitz, gracieux, Unai Veiga, Karrikaburu Oui Aranzabe remplacer Alkain, Ezkurdia, Turrientes, Navarrais, Aldasoro Oui Lobete, tandis que de la part du Algésiras, Arbalète Salva remplacé Ubis, Yago Perez Oui Robinets pour Alcazar, Ivan Oui Robin.

L’arbitre a averti Urko Oui Karrikaburu par le Réel déjà Robin, Alvaro Romero, Ubis, Figueras Oui Marc Llinares par l’équipe Algecireño.

Après la finale, la saison prochaine, nous aurons le Real Sociedad B dans la deuxième division, tandis que le Algésiras Il restera dans la première division RFEF l’année prochaine.

Fiche techniqueReal Sociedad B:Ayesa, Urko, Arambarri, Alex Petxa, Blasco, Ezkurdia (Ekaitz, min.55), Turrientes (Garrido, min.65), Navarro (Unai Veiga, min.76), Aldasoro (Karrikaburu, min.76), Alkain ( Sola, min.55) et Lobete (Aranzabe, min.106)Algésiras:Vallejo, Armando, Robin (Canillas, min.104), Figueras, Almenara, Dani Espejo, Iván (Yago Pérez, min.97), Raúl, Marc Llinares, Alcázar (Ubis, min.81) et Álvaro RomeroStade:Francisco de la HeraButs:Ezkurdia (0-1, min.50), Figueras (1-1, min.63) et Karrikaburu (2-1, min.105)