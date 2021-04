La Real Sociedad B ajoute trois points après avoir dépassé le SD Logroñés (3-0)

07/04/2021 à 20:31 CEST

La Réel a remporté à domicile 3-0 leur premier match de la deuxième phase du deuxième B qui s’est déroulé ce mercredi dans le Zubieta. Après le résultat obtenu, l’équipe de Saint-Sébastien est première avec 43 points et le SD Logroñés sixième avec 29 points dans le casier après le match.

La première partie de la réunion a commencé de manière positive pour le Real Sociedad B, qui a tiré le pistolet de départ sur le Zubieta à travers un peu de Navarrais à 15 minutes, terminant la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

Dans la deuxième période est venu le but de l’équipe locale, qui a augmenté son décompte par rapport à son rival avec un nouveau but du point de penalty de Navarrais, réalisant ainsi un doublé à la 68e minute. L’équipe de Saint-Sébastien a de nouveau rejoint, augmentant le score grâce à un but de Seul juste avant le coup de sifflet final, précisément à 86 ans, clôturant ainsi le match avec un score final de 3-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Aranzabe, Seul, Unai Veiga, Karrikaburu et gracieux remplacer Xeber, Ekaitz, Olasagasti, Lobete et Navarrais, alors que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Kandoussi, Pirri, Achi, Imanol et Diego Lacruz, qui est entré par Ekain Regil, Calderon, jean Antoine, Javito et Emilio.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Alex Petxa par le Réel déjà Kandoussi et Lis par l’équipe de Logroño.

Avec ce résultat, le Réel reste avec 43 points et le SD Logroñés avec 29 points.

Le jour suivant, la deuxième de la deuxième phase du deuxième B, le Real Sociedad B jouera son match contre lui Calahorra en dehors de la maison. Pour sa part, SD Logroñés jouera dans son fief son match contre lui Amorebieta.

Fiche techniqueReal Sociedad B:Ayesa, Alex Petxa, Ekaitz (Sola, min.72), Arambarri, Pacheco, Xeber (Aranzabe, min.72), Navarro (Garrido, min.79), Lobete (Karrikaburu, min.79), Ezkurdia, Turrientes et Olasagasti (Unai Veiga, min.72)SD Logroñés:Navarro, Aizpun, César Caneda, Ledo, Emilio (Diego Lacruz, min 80), Rodellar, Loza, Calderón (Pirri, min 68), Javito (Imanol, min 68), Juan Antonio (Achi, min 68) et Ekain Regil (Kandoussi, min 68)Stade:ZubietaButs:Navarro (1-0, min. 15), Navarro (2-0, min. 68) et Sola (3-0, min. 86)