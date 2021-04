La Real Sociedad B entame la deuxième phase du deuxième B face au SD Logroñés

06/04/2021 à 23h30 CEST

La Réel et la SD Logroñés Ils poursuivent leur participation à la Deuxième Phase du Second B à la recherche de nouveaux objectifs, jouant ce mercredi à 18h30 le match correspondant à la première journée au stade. Zubieta.

La Real Sociedad B Il s’est classé 1er dans la première phase du deuxième B avec 40 points et un solde de 35 buts en faveur et 16 contre.

En ce qui concerne son rival, le SD Logroñés il était en troisième position dans la phase précédente de la compétition avec 29 points et des chiffres de 20 buts en sa faveur et 14 contre.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Real Sociedad B et les résultats sont un tirage au sort pour les habitants. Le dernier match que le Réel et la SD Logroñés dans ce tournoi, c’était en mars 2013 et s’est terminé avec un résultat 1-0 pour les visiteurs.