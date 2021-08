La Real Sociedad B et le CF Fuenlabrada ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

29/08/2021

Le à 22h30 CEST

La Réel et le Fuenlabrada à égalité à zéro dans le match disputé ce dimanche dans le Installations de Zubieta. La Real Sociedad B Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 0-0 lors du dernier duel organisé contre le Lugo. Pour sa part, CF Fuenlabrada il est venu de battre 0-2 à l’extérieur à Alcorcon lors du dernier match joué. Après le résultat obtenu, l’équipe de Saint-Sébastien est dixième à l’issue du match, tandis que le Fuenlabrada est treizième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-0.

L’entraîneur de la Réel a donné accès à Dany, Valera allemande, Luca sangalli et Xeber Alkain pour Roberto López, Aritz Aranbarri, Benat Turrientes et Naïs Djouahra, Pendant ce temps, il Fuenlabrada a donné le feu vert à Anderson Cordeiro, Sauveur, Soti et Nuno Pina, qui est venu remplacer Alex Mula, Pedro Léon, Paul Gozzi et Cristóbal.

L’arbitre a décidé de mettre en garde trois joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Jérémy Blasco et Christ Romero et par le Fuenlabrada admonesté Alex Mula.

En ce moment, le Réel obtient cinq points et le Fuenlabrada avec quatre pointes.

Le lendemain de la compétition affrontera le Real Sociedad B à domicile contre Carthagène, Pendant ce temps, il CF Fuenlabrada affrontera dans son fief devant le Lugo.

Fiche techniqueReal Sociedad B :Diego Altuve, Mikel Iribas, Juanma Marrero, Ruben Pulido, Paolo Gozzi, Álex Mula, Adrián Diéguez, Cristobal, Pedro León, Aboubakary Kante et Roman ZozulyaCF Fuenlabrada :Gaizka Ayesa Burgui, Jeremy Blasco, Aritz Aranbarri, Urko González, Cristo Romero, Benat Turrientes, Peter Pokorny, Roberto López, Jon Karrikaburu, Julen Lobete et Nais DjouahraStade:Installations de ZubietaButs:0-0