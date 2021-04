La Real Sociedad C reçoit Pasaia KE

24/04/2021 à 12:24 CEST

le Pasaia KE voyager ce dimanche pour Installations de Zubieta à mesurer par rapport au Société réelle dans leur troisième match de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 11h30.

La Real Sociedad C Il arrive avec enthousiasme pour la troisième journée après avoir gagné lors des deux derniers matches de la compétition contre lui CD Vitoria loin de chez soi (1-2) et contre Urduliz FT dans leur stade (2-0). Depuis le début de la saison, les hôtes ont gagné dans deux des deux matchs disputés jusqu’à présent et ont accumulé une séquence de 52 buts contre 28 buts encaissés.

Concernant l’équipe visiteuse, le Pasaia KE il a été battu par 1-2 dans le dernier match qu’il a joué contre le Rivière Sestao, afin qu’il cherche un triomphe sur le Real Sociedad C pour définir le cap du championnat. À ce jour, sur les deux matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle n’en a remporté aucun et a un bilan de 23 buts marqués contre 20 buts reçus.

En tant que local, le Real Sociedad C il a remporté le seul match de la deuxième phase de la troisième division qui a joué dans son stade. Aux sorties, le Pasaia KE il n’a pas réussi à s’imposer lors de sa seule visite à ce jour dans la compétition.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le stade de la Real Sociedad CEn fait, les chiffres montrent une défaite et un nul en faveur de l’équipe locale. De plus, l’équipe locale accumule une séquence de deux matchs consécutifs invaincus à domicile contre Pasaia KE. La dernière fois qu’ils ont joué au Société réelle et le Pasaia KE dans la compétition, c’était en février 2020 et ils ont fini par faire match nul 1-1.

En analysant sa position dans le tableau de classement de la deuxième phase de la troisième division, nous voyons que le Real Sociedad C ils devancent l’équipe visiteuse avec un avantage de 12 points. L’équipe de Sergio Francisco il se classe deuxième avec 46 points sur son tableau de bord. Quant à son rival, le Pasaia KE, est en sixième position avec 34 points.