La Real Sociedad C remporte le stade Rayo Cantabria

09/05/2021 à 19:02 CEST

La Société réelle il a gagné dans le fief de la Rayo Cantabrie 0-2 le duel qui a commencé son parcours en deuxième division RFEF, disputé ce dimanche à L’Albéricia. Avec ce résultat, l’équipe de Saint-Sébastien est quatrième avec trois points à la fin du match et le Rayo Cantabrie dix-septième sans points dans le casier après le match.

La première partie de la confrontation a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe visiteuse, qui a créé la lumière grâce au succès devant le but de Aguirre à la 23e minute. Par la suite, l’équipe de Saint-Sébastien a marqué, augmentant le score grâce à un but de Maguna à la minute 25, concluant la première mi-temps avec le résultat de 0-2.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-2.

Le lendemain, le second de la deuxième division RFEF, le Rayo Cantabrie jouera son match contre lui DKE de San Juan en dehors de la maison. Pour sa part, Real Sociedad C jouera à domicile son match contre lui Rivière Sestao.

Fiche techniqueRayo Cantabrie :Moha, Mirapeix, Juan Gutierrez, Simón, Muriel, Bernaola, Dani Gonzalez, Gandarillas Seco, Marcos Bustillo, Dani Salas et JorrinReal Sociedad C :Marrero, Jon Gorrotxategi (Kerman, min. 80), Peru Larrañaga, Cantero, Gabilondo, Iñaki Recio, Zubillaga, Jon Balda (Ekain Azkune, min. 60), Dadie (Andoni Arzak, min. 70), Maguna (Pontones, min. .80) et Aguirre (Lespinasse, min.60)Stade:L’AlbériciaButs:Aguirre (0-1, min. 23) et Maguna (0-2, min. 25)