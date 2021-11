La Real Sociedad continue de mener, mais le Real Madrid, Séville et l’Atlético se rapprochent

02/11/2021 à 08:56 CET

Rédaction / Agences

La Real Sociedad reste leader du classement de la Liga Santander 2021-2022 après la dispute de la 12e journée malgré un but nul dans le derby basque contre l’Athletic Club à cause d’un but d’Iker Muniain dans le temps additionnel.

Les principaux rivaux de San Sebastian, Real Madrid, Séville et Atlético, ont coupé les différences avec leurs triomphes sur Elche, Osasuna et Betis respectivement, tandis que Barcelone continue dans la partie médiane du tableau, et les places de relégation sont occupées par Cadix, Levante et Getafe.

Elche – Real Madrid (1-2)

Les Blancs retrouvent le sourire grâce à un Vinicius en état de grâce qui a signé un nouveau doublé au Martínez Valero. La grossière erreur de Casemiro qui s’est soldé par un objectif de Père Mile elle mettait de l’émotion et compliquait la fin de celles d’Ancelotti.

Séville – Osasuna (2-0)

Un but du Brésilien Diego Carlos, avec une tête impeccable sur corner à 40 minutes, et une autre de l’Argentin Lucas OcamposAprès un échec défensif à l’heure du match, ils ont scellé une victoire nette pour les Sévillistes, dominants et qui n’ont connu aucune difficulté pour s’assurer une victoire précieuse.

Valence – Villarreal (2-0)

La Valence a mis fin à sa séquence de sept défaites consécutives sans gagner en battant Villarreal à Mestalla avec un but dans les derniers instants de la première moitié de Hugo Guillamon et un autre de Carlos Soler, sur penalty, dans le second, qui a élargi la mauvaise dynamique de l’équipe de Castellón, qui ajoute déjà quatre matchs sans gagner, avec trois défaites et un nul in extremis.

Barcelone – Alaves (1-1)

Un Barça impuissant au premier match après le limogeage de Ronald Koeman n’a pas pu battre Alavés, qui a pris un point à un Camp Nou avec seulement 37.278 spectateurs après Luis Rioja parviendra à égaler le grand but de Memphis qui a ouvert le score en début de seconde période.

Cadix – Majorque (1-1)

Cadix a réussi à égaliser dans le temps additionnel contre Majorque avec un penalty transformé par lvaro Negredo qui égalait le but inscrit par Idrissu Baba en première mi-temps. Les Baléares ont terminé avec un joueur de moins en raison de l’expulsion de Sedlar.

Athlétisme – Betis (3-0)

Rodrigo de Paul est déjà un leader de l’Atlético de Madrid, éclairé et relancé par le football, la personnalité et l’ambition de l’international argentin, sur lequel il a bâti une victoire incontestable face au Real Betis, battu par des buts de Yannick Carrasco, la porte de Joao Félix et Pezzella.Getafe – Espanyol (2-1)

Un doublé de l’attaquant international turc Enes Unal a permis à Getafe d’ajouter sa première victoire de la saison en battant l’Espanyol sous une pluie battante, qui a marqué par Sergi Gomez et il a trop accusé la perte de son meilleur mitrailleur, Raúl de Tomás.

Real Sociedad – Athlétisme (1-1)

La Real Sociedad continue de mener malgré le fait qu’elle n’a pu remporter la victoire contre l’Athletic qu’elle a caressé avec le but d’Alex Isak jusqu’au temps additionnel Iker Muniain, faute directe, il a réussi un match nul qui a rendu justice à ce qui s’est passé dans un derby dans lequel Iñigo Martínez a été expulsé.

Rayo Vallecano – Celte (0-0)

Le Celta de Vigo a marqué un point au stade Vallecas, où jusqu’à présent Rayo comptait tous ses matchs pour la victoire, en un duel sans but dans laquelle l’équipe de Madrid a eu les meilleures chances, surtout en première mi-temps, où Isi Palazón a écrasé un ballon dans un poteau.

Levante – Grenade (0-3)

Les grenade imposé sa loi dans la Ciutat de Valéncia, où n’a pas donné d’option à Levante après avoir été supérieur en première mi-temps et à peine souffert en seconde, dans laquelle les locaux ont gaspillé leurs meilleures chances. Germán, Luis Suárez et Antonio Puertas ont marqué les buts de l’équipe nasride.