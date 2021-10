La Real Sociedad, contre le rival parfait pour ajouter sa première victoire

20/10/2021 à 12:31 CEST

Retour la Ligue Europa pour la Real Sociedad avec le jeu a priori plus facile de la première phase. La bonne chose est que le crash est également devenu le plus important, donc ceux d’Imanol le joueront avec une forte probabilité de succès.

En face, l’équipe autrichienne du Sturm Graz, qui a perdu ses deux matches et n’a marqué qu’un seul but. Par contre, il en a reçu cinq. Jouez à la maison, mais cela n’en fait pas un favori. Qui gagne ou fait match nul est payé à [2.35].

La Real Sociedad est éblouissante dans LaLiga Santander. Marche en tête et, s’il parvient à transférer un minimum de cette version en compétition européenne, il aura beaucoup à gagner. Cela prend les trois points est payé à [1.57].

Pour atteindre ces trois points convoités les txuriurdin sont confiés à Alexander Isak. Le Suédois est la clé du schéma d’Imanol et dispose d’un quota plus qu’intéressant pour lui permettre de marquer un but. Qui marque un point est payé à [1.95].

Enfin, nous allons profiter de l’opportunité que nous offre Betfair pour combiner plusieurs sélections au sein d’un même événement. Il nous reste la victoire de la Real Sociedad, qu’Isak marque et que les deux équipes ne marquent pas.

COMBIPARTIDO Mobile : Win Real Sociedad + Mark Isak + Ils ne marquent pas les deux = [5.18]

