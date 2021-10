La Real Sociedad devient forte à domicile

18/10/2021 à 11h31 CEST

La Real Sociedad de Imanol Alguacil a battu le RCD Mallorca au minimum et à l’agonie (1-0) lors de la neuvième journée pour devenir le leader solo de la Liga. Un but de Julen Lobete dans le dernier souffle a donné à l’équipe bleu et blanc les trois points et maintient son statut dans la zone noble du tableau : ajoute 20 points sur 27 possibles et est leader en l’absence des matchs à récupérer de ses principaux rivaux.

Les Basques, qui n’ont perdu qu’en première de championnat contre le FC Barcelone cette saison 2021/22, Ils font partie des grandes sensations de ce début d’année et se sont consolidés en tête du classement avec six victoires, deux nuls et une défaite.. Bien qu’elle ait joué avec un de moins pendant toute la seconde mi-temps, l’équipe de Saint-Sébastien est devenue forte à domicile et a de nouveau obtenu trois points d’or.

8 – La @RealSociedad n’a pas perdu lors de ses huit derniers matchs à la Reale Arena de @LaLiga (7V 1E), laissant une cage inviolée lors des cinq derniers, sa meilleure séquence sans défaite à domicile depuis 2015 (5V 3E) et sa séquence la plus longue sans encaisser à domicile depuis 1984 (5). Fête. pic.twitter.com/J2CWaFEn51 – OptaJose (@OptaJose) 16 octobre 2021

Les txuri-urdinEn fait, ils n’ont perdu aucun des huit derniers matches disputés à la Reale Arena : ils ont sept victoires et un seul nul.. Les cinq derniers, en plus, sans encaisser de but, ce qui n’était plus arrivé depuis 1984. Ceux d’Imanol Alguacil ont signé leur meilleure séquence d’invincibilité à domicile depuis 2015, quand ils ont enregistré cinq victoires et trois nuls.

Une vraie alternative à l’Atlético, au Real Madrid, à Barcelone et à Séville ?

Le grand départ de la Real Sociedad a ouvert un débat sur la question de savoir si la Liga aura à nouveau un nouveau candidat. La saison dernière, Séville de Julen Lopetegui avait de réelles options pour le titre jusqu’à la dernière ligne droite, mais il s’est retrouvé entre les mains de l’Atlético de Madrid., qui a mis un terme à plus de cinq ans avec le trophée au Camp Nou ou au Santiago Bernabéu. La Real Sociedad est-elle un vrai candidat ?

Ceux de Saint-Sébastien concourent, montrent un niveau de jeu élevé et sont réguliers, ce qui ne s’est pas produit de manière soutenue ces dernières saisons.. Tout cela nous invite à penser que la Royal Society, cette n’a pas remporté de titre en Liga depuis 1982, vous pouvez faire partie des candidats si vous maintenez le niveau tout au long de la saison : Imanol Alguacil a construit l’une des meilleures équipes de l’histoire du club.