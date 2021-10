La Real Sociedad Femenina ajoute trois points après avoir dépassé Villarreal Femenino (4-0)

in

10/03/2021 à 14:02 CEST

La Réel signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Villarreal Femmes lors du duel joué dans le Zubieta ce dimanche, qui s’est soldé par un score de 4-0. La Société Royale Féminine Il est venu à la rencontre le moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Real Madrid Femmes loin de chez soi (0-1) et l’autre devant Séville Femmes dans son stade (2-0) et en ce moment il avait une séquence de quatre victoires consécutives. Pour sa part, Villarreal Femmes perdu par un score de 0-8 lors du match précédent contre le Barcelone Femmes. Avec ce résultat, l’équipe de San Sebastian est deuxième, tandis que le Villarreal Femmes il est onzième après la fin du duel.

La première mi-temps du match a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a débuté à la Zubieta par un but de Eizagirre quelques instants après le début du duel, à la minute 4. Après un nouveau jeu, le score du match a augmenté. Société Royale Féminine à la 26e minute grâce à un but de Mirari uria. L’équipe de San Sebastian s’est de nouveau jointe, prenant ses distances grâce au succès de l’équipe devant le but. Sarriegi à la 27e minute, clôturant ainsi la première période avec un score de 3-0 au tableau d’affichage.

Après la mi-temps du match, dans la seconde mi-temps est venu le but de l’équipe locale, qui a augmenté son compte de buts par rapport à son rival grâce à un autre but de Eizagirre, complétant ainsi un doublé à 74 minutes, terminant le match avec un résultat final de 4-0.

C’était un jeu dans lequel les équipes ont utilisé tous leurs changements. De la part des habitants, ils ont sauté du banc Claudia Fernández, Maddi, Izarne Sarasola, gemme et Maija remplacement Mirari uria, Iris, Radis Nuria, Gaby Garcia et Eizagirre. Les changements des visiteurs ont été Rachel Pinel, Martinez, Béatriz Prades, Véra Rico et Laura, qui est entré par Belén, Sara médina, Ainoa, Sheila et Giménez.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes au Villarreal Femmes (Oli, Miguélez et Giménez), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Pour le moment, le Réel il obtient 15 points et le Villarreal Femmes avec quatre pointes.

Le lendemain de la Primera Iberdrola affrontera le Société Royale Féminine à domicile contre Rayo Vallecano Femmes, Pendant ce temps, il Villarreal Femmes affrontera dans son fief devant le Grenade Ténérife.

Fiche techniqueReal Sociedad Femenina :Lete, Emma, ​​​​Ana Tejada, Pleuler, Nuria Rábano (Izarne Sarasola, min.62), Eizagirre (Maija, min.76), Iris (Maddi, min.62), Etxezarreta, Mirari Uria (Claudia Fernández, min. 46) , Gaby García (Gemma, min.76) et SarriegiFemmes de Villarreal :Pamela Tajonar, Miguélez, Soldevila, Oli, Gimenez (Laura, min.85), Cienfuegos, Sara Medina (Martínez, min.72), Lara, Ainoa (Beatriz Prades, min.72), Belén (Raquel Pinel, min.63 ) et Sheila (Vera Rico, min.85)Stade:ZubietaButs:Eizagirre (1-0, min. 4), Mirari Uria (2-0, min. 26), Sarriegi (3-0, min. 27) et Eizagirre (4-0, min. 74)