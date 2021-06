La Real Sociedad Femenina bat Valencia Femenino aux Antonio Puchades (1-3)

in

27/06/2021 à 20h00 CEST

le Valence et la Réel ils se sont rencontrés lors du dernier match de la Primera Iberdrola, qui s’est terminé sur un résultat de 1-3. le Valence Femmes Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel joué contre le Femmes Levante. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Société Royale Féminine perdu par un résultat de 1-4 dans le duel précédent contre le Barcelone Femmes. Les locaux, à l’issue du duel, restaient à la neuvième place du classement, tandis que les Société royale des femmes il a été placé à la cinquième place.

La première mi-temps du match a commencé de manière positive pour l’équipe de Saint-Sébastien, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Sarriegi peu après le début du match, plus précisément à la deuxième minute. L’équipe visiteuse s’est de nouveau jointe, augmentant le score grâce à un but de Maija sur le bord de la fin, dans le 40, clôturant ainsi la première période avec un 0-2 à la lumière.

Dans la seconde mi-temps, la chance est venue pour le Société Royale Féminine, qui a augmenté sa distance à travers un autre d’autant Sarriegi, qui a ainsi réalisé un doublé à la 79e minute. L’équipe valencienne a réduit les écarts grâce à un but de Julia Aguado à la 84e minute, terminant ainsi le match avec un score de 1-3 au tableau d’affichage.

Pendant le duel, les deux équipes ont utilisé toutes leurs monnaies. Par le Valence ils sont entrés du banc Sandra, Julia Aguado, Alexandra, Bonseconde Oui Ainhoa ​​A. remplacement Carla, Jansen, Anita, Un soleil Oui Ortiz, tandis que les changements par le Réel Ils étaient Mirari uria, Toilettes, Maddi, Palais Oui Claudia Fernández, qui est entré par cadres, Eizagirre, Ana Tejada, Itxasso Oui Sarriegi.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au Valence (Esther Oui Marta Carro), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec cette défaite de fin de saison, le Valence Femmes il s’est classé neuvième au classement avec 44 points. La Société Royale Féminine, quant à lui, était à la cinquième place avec 61 points à la fin du match.

Fiche techniqueValence Femmes :Noelia Gil, Pujadas, Herrero, Esther, Ortiz (Ainhoa ​​​​A., min.72), Torroda, Marta Carro, Asun (Bonsegundo, min.57), Carla (Sandra, min.46), Anita (Alejandra, min. .57 ) et Jansen (Julia Aguado, min.46)Real Sociedad Femenina :Mariasun, Ana Tejada (Maddi, min.80), Mendoza, Nuria Rábano, Rodriguez, Itxaso (Palacios, min.80), Eizagirre (Baños, min.68), Gemma, Marcos (Mirari Uria, min.68), Maija et Sarriegi (Claudia Fernández, min.84)Stade:Antonio PuchadesButs:Sarriegi (0-1, min. 2), Maija (0-2, min. 40), Sarriegi (0-3, min. 79) et Julia Aguado (1-3, min. 84)