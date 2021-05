La Real Sociedad Femenina et l’Atlético de Madrid Femenino ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

23/05/2021 à 16:01 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Zubieta et qui a fait face au Réel et à Athlétisme il s’est terminé par un match nul sans but entre les deux prétendants. La Société royale féminine est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté à domicile par un score de 1-2 à Rayo Vallecano Femmes. Pour sa part, Atlético de Madrid Féminin a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Athletic Club Femmes dans son stade et le Madrid CFF loin, par 3-1 et 0-1 respectivement. Après le résultat obtenu, l’équipe de Saint-Sébastien a été placée en quatrième position, tandis que le Athlétisme, pour sa part, est sixième à la fin du match.

Au cours de la première période du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Les équipes ont fait tous les changements possibles pendant le match. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Maddi, Eizagirre, Maija, Palais Oui gemme remplacer Iraia, Nahikari, Barbara, Toilettes Oui Etxezarreta, alors que les changements de l’équipe visiteuse ont été Menayo, Laurent, Ajibade, Image de balise Claudia Iglesias Oui Alejandra Bernabé, qui a sauté sur l’herbe pour Strom, Toni Duggan, Ludmila, Les saints Oui Amanda.

L’arbitre a donné un carton jaune à Mendoza par l’équipe locale déjà Tounkara Oui Ludmila par l’équipe de matelas.

Après cette égalité à la fin du match, le Société royale féminine il s’est classé quatrième du tableau avec 55 points. Pour sa part, Atlético de Madrid Féminin avec ce point, il a obtenu la sixième place avec 51 points à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe jouera à l’extérieur contre lui Real Madrid Femmes, Pendant ce temps, il Atlético de Madrid Féminin affrontera dans son fief le Espanyol Femmes.

Fiche techniqueReal Sociedad Femenina:Mariasun, Mendoza, Etxezarreta (Gemma, min.87), Iraia (Maddi, min.24), Rodriguez, Maitane, Baños (Palacios, min.87), Itxaso, Bárbara (Maija, min.65), Sarriegi et Nahikari ( Eizagirre, au moins 65)Atlético de Madrid Femmes:Peyraud, Laia, Tounkara, Knaak, Strom (Menayo, min.46), Mesi, Santos (Claudia Iglesias, min.88), Toni Duggan (Laurent, min.63), Amanda (Alejandra Bernabé, min.89), Ludmila (Ajibade, min.77) et NjoyaStade:ZubietaButs:0-0