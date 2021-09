La Real Sociedad Femenina remporte la victoire après avoir battu l’Athletic Club Femenino 0-1

12/09/2021 à 14h02 CEST

La Réel a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre lui Sportif, qui s’est imposé 0-1 ce dimanche dans les installations de Lezama. Les Club Athlétique Femmes est arrivé avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-2 contre le Madrid CFF. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Société Royale Féminine Il venait de battre 4-1 dans son fief à Valence Femmes lors du dernier match joué. Après le match, l’équipe de Bilbao est septième à la fin du match, tandis que le Réel est troisième.

Bon début de jeu pour le Société Royale Féminine, qui a ouvert le score avec un but contre son camp de Azkona Dans la minute 13. Avec ce résultat, la première partie du match s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, ce qui a donné un score de 0-1 pour le match.

Iraia Iturregi, technicien des locaux, a fait entrer sur le terrain Yulema, Marta Unzué, Pékin et Eunate remplacement Araignée, Oguiza, Nekane et Garazi murua, tandis que de la part du Réel de Image de balise Natalia Arroyo, il a été remplacé Mirari uria et Pleuler pour gemme et Iris.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes. Les habitants ont vu l’un d’eux (Itxasso) et les joueurs de l’équipe visiteuse ont vu trois cartes, en particulier Iris, Sarriegi et Maddi.

Avec ce résultat, le Sportif reste à trois points et le Réel il monte à six points.

Le prochain engagement du First Iberdrola pour le Club Athlétique Femmes est contre lui Eibar Femmes, tandis que le Société Royale Féminine affrontera le Séville Femmes.

Fiche techniqueClub d’athlétisme féminin :Mariasun, Uriarte, Valdezate, Moraza, Garazi Murua (Eunate, min.87), Oguiza (Marta Unzué, min.66), Itxaso, Nekane (Peke, min.66), Lucía, Arana (Yulema, min.46) et AzkonaReal Sociedad Femenina :Lete, Vanegas, Maddi, Izarne Sarasola, Emma, ​​​​Iris (Pleuler, min.60), Eizagirre, Gemma (Mirari Uria, min.46), Sarriegi, Marcos et MaijaStade:Les installations de LezamaButs:Azkona (0-1, min. 13)