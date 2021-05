La Real Sociedad Femenina s’impose 4-1 contre Santa Teresa Badajoz

30/05/2021 à 14h06 CEST

La Réel signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Sainte Thérèse lors du duel qui s’est déroulé dans le Zubieta ce dimanche, qui s’est terminé sur un score de 4-1. La Société Royale Féminine Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre le Atlético de Madrid Féminin. Du côté des visiteurs, le Santa Teresa Badajoz a récolté une égalité à un contre le Logroño Femelle, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce score, l’équipe de Saint-Sébastien est quatrième, tandis que le Santa Teresa Badajoz Il est seizième après la fin du match.

La première partie de la réunion a commencé de manière positive pour le Société Royale Féminine, qui a tiré le coup de canon sur le Zubieta avec un objectif de Nahikari à la 30e minute. Par la suite, les locaux ont marqué à nouveau grâce à un but de Eizagirre à 35 minutes pour établir 2-0 pour le Réel. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe de Saint-Sébastien, qui a augmenté le score grâce au but de Sarriegi peu de temps avant la fin, plus précisément en 43. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 3-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe de Badajoz, qui a coupé les différences à la lumière avec un but de Van Slambrouck à la minute 57. L’équipe à domicile a augmenté son avance avec un nouveau but de Nahikari, réalisant ainsi un doublé à la 76e minute, terminant ainsi le match sur le score de 4-1 au tableau d’affichage.

Pendant le jeu, toutes les modifications possibles ont été apportées. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Palais, Maija, Radis Nuria, Manu Oui Ana Tejada remplacer Toilettes, Sarriegi, Eizagirre, Mendoza Oui Nahikari, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Déchiqueté, Ariane, Laaksonen, Mariana Diaz Oui Verdaguer, qui est entré par blanc, Visco, Lordemann, Belén Oui Stefa.

L’arbitre du match a montré deux cartons jaunes. Des deux équipes, Maija de l’équipe locale et Stefa de l’équipe visiteuse ont reçu un carton jaune.

Avec ce bon affichage le Société Royale Féminine Il compte déjà 55 points dans la Primera Iberdrola et se classe à la quatrième place du classement. Pour sa part, Santa Teresa Badajoz il reste avec 24 points, occupant une place de relégation en deuxième division, avec laquelle il a atteint cette vingt-huitième journée.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe de Saint-Sébastien affrontera le Real Madrid Femmes et, pour sa part, le Santa Teresa Badajoz le fera contre lui Rayo Vallecano Femmes.

Fiche techniqueReal Sociedad Femenina :Lete, Mendoza (Manu, min.77), Etxezarreta, Baños (Palacios, min.46), Rodriguez, Itxaso, Gemma, Eizagirre (Nuria Rábano, min.67), Marcos, Nahikari (Ana Tejada, min.77) et Sarriegi (Maija, min.46)Santa Teresa Badajoz:Yolanda Aguirre, Nayadet, Van Slambrouck, Blanca (Mellado, min.46), Visco (Ariadna, min.46), Neira, Estefa (Verdaguer, min.82), Lordemann (Laaksonen, min.71), Nerea, Mireya et Bethléem (Mariana Díaz, min.77)Stade:ZubietaButs:Nahikari (1-0, min. 30), Eizagirre (2-0, min. 35), Sarriegi (3-0, min. 43), Van Slambrouck (3-1, min. 57) et Nahikari (4-1 , au moins 76)