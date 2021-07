La Real Sociedad garde un œil sur Take Kubo

La Real Sociedad était l’un des nombreux clubs intéressés par Takefusa Kubo l’été dernier. Après sa deuxième moitié de saison réussie avec le Real Majorque en 2019-2020, Kubo a suscité l’intérêt de certains des plus grands clubs du monde. Séville, l’Ajax et le Bayern Munich étaient trois des plus grands noms liés, mais Osasuna, Grenade, le Real Betis et Villarreal ont tous fait parler d’eux à un moment donné l’été dernier.

Dans un rapport de Noticias de Gipuzkoa, un média basque couvrant l’équipe de Saint-Sébastien, explique que la Real Sociedad s’intéresse toujours à Kubo, comme s’il s’agissait d’un remplaçant potentiel d’Odegaard. Le directeur sportif de la Real Sociedad, Roberto Olabe, considère Kubo comme une alternative potentielle si Adnan Januzaj quitte le club. De plus, sa capacité à jouer dans le trou, fait du joueur japonais un atout polyvalent qui pourrait également remplacer le vétéran, David Silva, lorsque les blessures et la fatigue ont frappé le joueur de 35 ans.

Après l’échec des prêts la saison dernière avec Villarreal et Getafe, Kubo doit être très calculé sur sa prochaine destination. Jose Bordalalas, l’ancien manager de Getafe, a estimé que Kubo ne manquait que du niveau physique pour concourir au plus haut niveau. « Take est un gamin magnifique, professionnel et un joueur magnifique. C’est vrai qu’il est un peu jeune et a besoin de mûrir, surtout sur le plan physique. Il le sait, il y travaille, et s’il franchit ce pas sur le plan physique, alors il a assez de talent pour être un grand joueur. C’est la seule chose qui lui manque”, a expliqué Bordalas.

Si un accord entre le Real Madrid et la Real Sociedad devait être conclu, il s’agirait probablement d’un accord de prêt, sans option d’achat, et nécessiterait des frais de prêt compte tenu de l’exposition marketing que Takefusa Kubo apporte à la table. L’intérêt actuel du club basque n’en est qu’à ses débuts et ne ferait probablement que s’accélérer en fonction d’autres mouvements du marché.