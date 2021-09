La Real Sociedad, l’équipe qui mise le plus sur la jeunesse

in

La Real Sociedad d’Imanol Alguacil est l’une des équipes qui laisse les meilleures sensations en Liga cette saison 2021/22. Il a un style de jeu particulièrement attrayant et une longue série de grands joueurs, ce qui l’a amené àdeuxième place du tournoi national avec 16 points, juste un de moins (17) que le leader actuel, le Real Madrid de Carlo Ancelotti.

Les Basques, qui joueront trois points vitaux en Ligue Europa contre le dur AS Monaco de Niko Kovac, C’est aussi l’équipe de LaLiga qui a utilisé le plus de jeunes joueurs jusqu’à présent : Imanol Alguacil a mis un total de 11 joueurs de moins de 21 ans sur le terrain en ce début de saison.. Des noms comme ceux de Robert Navarro, Barrenetxea ou Lobete ils ont déjà remarqué leurs têtes dans l’équipe première.

Ils sont suivis de près par d’autres équipes qui ont aussi un potentiel précoce comme le RCD Mallorca ou Valence., qui ont ajouté un total de 10 soldats de moins de 21 ans à ce début. Le FC Barcelone (9) et le Real Madrid (8) complètent un top 5 suivi du RCD Espanyol (6), Getafe (6), Athletic Club (5), Atlético de Madrid (5), Real Betis (5) ou Séville (5 ).

La troisième plus jeune équipe derrière Barcelone et Valence

Ceux de Saint-Sébastien ont fait confiance à 11 joueurs de moins de 21 ans en ce début de saison, mais ils ne sont pas la plus jeune équipe. Avec une moyenne d’âge de 26 ans, le FC Barcelone (25,3) et Valence (25,6) figurent aux première et deuxième places de la Liga. Les Catalans se sont réinventés avant les départs de joueurs importants comme Leo Messi ou Antoine Griezmann.

Champion de la Copa del Rey lors de l’édition 2020 en battant l’Athletic Club au minimum, Les txuri-urdin Ils veulent continuer à grandir en tant que club et leur objectif est d’améliorer la cinquième place obtenue en Liga la saison dernière et de redevenir une équipe de Ligue des champions., en plus de faire du bon travail en Ligue Europa, une compétition qui s’est retrouvée entre les mains de Villarreal.