La Real Sociedad, pour le leadership contre Majorque

16/10/2021 à 17h30 CEST

La Real Sociedad de Imanol Alguacil accueille le RCD Mallorca à la Reale Arena le neuvième jour de LaLiga Santander avec la possibilité de devenir leader solo: le report des matches de l’Atlético de Madrid et du Real Madrid présente la possibilité de creuser la distance, s’ils marquent, vis-à-vis des deux équipes de la capitale.

Les txuri-urdin, Quoi ils ne pourront pas compter sur Mikel Oyarzabal après s’être blessé avec l’Espagne en UEFA Nations League, ils n’enregistrent qu’une seule défaite cette saison: ils sont tombés à plat lors de la première de LaLiga contre le FC Barcelone de Ronald Koeman, mais depuis lors, ils sont restés invaincus. Avec 17 points, autant que le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, la Real Sociedad occupe la troisième place.

Pour sa part, Les Îles Baléares ont mis fin à la séquence de défaites avec une victoire au minimum contre l’UD Levante juste avant la pause de l’équipe nationale : elles ont ajouté un point sur 12 possibles contre l’Athletic Club, Villarreal, le Real Madrid et Osasuna. Avec trois victoires, deux nuls et trois défaites, l’équipe de Luis García occupe la 12e place avec le mêmes points que Villarreal et seulement un de moins que Valence ou Barcelone.

En tête de la Liga, un prix pour le bon départ

Les Basques ont commencé la saison à un niveau élevé à l’exception de la lourde défaite contre Barcelone lors de la première journée et ils marchent en troisième position avec de réelles options pour terminer la journée en leader en solo.. Avec Mikel Oyarzabal décisif dans toutes les facettes qui ne sera pas présent, les hommes d’Imanol Alguacil continuent de rêver de se battre pour le titre.

L’équipe de San Sebastián, en effet, fait face à une saison passionnante : cinquième l’année dernière, elle joue en Ligue Europa. Ils sont bien sûr encadrés dans un groupe compliqué avec l’AS Monaco et le PSV, rivaux contre lesquels ils ont pris deux points lors des deux premières journées de la phase de poules..