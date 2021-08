La Real Sociedad, premier rival du nouveau FC Barcelone sans Leo Messi

15/08/2021 à 08h00 CEST

Le nouveau FC Barcelone sans Leo Messi ouvre officiellement en Liga contre la Real Sociedad au Camp Nou. En deuxième année de Ronald Koeman, les onze premiers après le départ de la star argentine pourraient réserver quelques surprises. De Jong, Lenglet, Ter Stegen, Dembélé, Agüero, Mingueza et Ansu ne seront pas blessés et les doutes planent Memphis et Éric : leur dossier n’est pas traité et ils pourraient rater les débuts.

Les azulgranas, qui la saison dernière, ils ont remporté la Copa del Rey, commence l’une des saisons les plus compliquées de l’histoire récente : Pour la première fois depuis une décennie et demie, Leo Messi n’apparaîtra pas dans les listes d’effectifs. La star n’a pas conclu d’accord de renouvellement avec le club et a signé pour le PSG pour les deux prochaines saisons et une optionnelle.

Le premier rival de la Liga est la compliquée Real Sociedad de Imanol Alguacil, champion de la Copa del Rey 2020. Avec des acteurs majeurs comme Mikel Oyarzabal, Alexander Isak, Mikel Merino, Martín Zubimendi ou Andoni Gorosabel, les txuri-urdin sont l’une des équipes qui joue le meilleur football du football espagnol. Sans aucune option pour se battre pour les places en Ligue des champions la saison dernière, les Basques ont été consolidés comme la cinquième meilleure équipe de LaLiga et joueront la prochaine édition de la Ligue Europa.

Barcelone après Messi, favori

Les Catalans, malgré toute l’activité médiatique vécue avec l’affaire Leo Messi, sont les favoris pour vaincre la Real Sociedad lors de la première. Les précédents sont irréfutables : au cours des deux dernières décennies, la Real Sociedad n’a jamais gagné au Camp Nou. Les txuri-urdin ajoutent 20 visites consécutives sans marquer de points en Liga. Sur les 13 dernières confrontations directes, Barcelone n’a pas perdu non plus : 10 victoires et trois nuls.

La Real Sociedad n’a plus battu Barcelone depuis la saison 2015/16, lorsqu’elle a battu ceux qui étaient alors dirigés par Luis Enrique par le minimum dans l’ancien stade d’Anoeta.. Bien que, sans aucun doute, le précédent le plus connu soit la défaite du Barça de Luis Enrique (1-0) avec Leo Messi et plusieurs joueurs importants sur le banc qui a fini par déclencher dans la réalisation du triplet cinq mois plus tard.