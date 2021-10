La Real Sociedad se tourne vers la direction sans Oyarzabal

15/10/2021 à 21h00 CEST

La Real Sociedad vise à être le leader solo de LaLiga Santander, après avoir reçu Majorque dans un match avec Mikel Oyarzabal blessé, dans lequel la grande forme d’Aleksander Isak peut être décisive et David Silva peut avoir ses premières minutes un mois après avoir été blessé.

Le report des matches du Real Madrid et de l’Atlético est présenté comme une opportunité imbattable pour les Basques de devenir leaders et ainsi de mettre la pression sur leurs rivaux, pour lesquels ils valent le nul face à un rival qui n’a plus gagné à Saint-Sébastien depuis un certain temps 18 ans et qu’il n’a remporté qu’un seul de ses trois matches à l’extérieur.

suédois Isak arrive au choc après avoir marqué lors des matches d’octobre dans le groupe de l’Espagne lors de la qualification pour la Coupe du monde au Qatar et ce sera le principal danger dans un rendez-vous dans lequel David Silva revient à l’appel, bien que sans rythme pour jouer 90 minutes, il ne devrait donc pas commencer.

L’entraîneur du Real, Imanol Alguacil, il pouvait aussi compter sur son capitaine Asier Illarramendi et le géant norvégien Alexander Sorloth, les troupes devaient affronter une semaine de trois matchs, avec la rencontre de Ligue Europa en Autriche jeudi prochain.

Cependant, le Real devra régler le revers de la blessure de Mikel Oyarzabal, leur leader incontesté qui venait de disputer deux grands matches avec l’Espagne et qui sera absent en raison d’une éventuelle rupture musculaire.

La dernière fois que l’équipe des Baléares n’est pas revenue de Saint-Sébastien, c’était lors de la saison 2003/04 et ces dernières années, les duels entre les deux ont toujours été résolus en faveur de celui qui a servi comme local.

Majorque de Luis García Plaza n’a battu que le Deportivo Alavés à domicile (0-1) dans les trois voyages effectués jusqu’à présent. Il a perdu à Bilbao (2-0) et a été battu par le Real Madrid au stade Santiago Bernabeú (6-1).

Les vermillons arrivent à Saint-Sébastien avec plusieurs doutes dans le onze car ils ont préparé la visite sans leurs cinq joueurs internationaux, Lago Junior, Baba Idrissu, Dominik Greif, Matthew Hoppe et Fer Niño, une bonne partie de la semaine.

García Plaza ne pourra pas compter sur le T japonaisakefusa Kubo, ni avec le Serbe Alexandar Sedlar et l’Espagnol Antonio Raillo, blessée.

Majorque a battu Levante à Son Moix lors de la dernière journée avec un but d’Ángel Rodríguez, un ancien attaquant de Getafe, qui émerge comme titulaire demain, accompagné de Dani Rodríguez et du Sud-Coréen Kang In Lee.

Au centre du terrain, García Plaza espère avoir le Ghanéen Idrissu Babá, de retour ce jeudi après avoir été avec son équipe, ainsi que l’Eibar Íñigo Ruiz de Galarreta, entraînés dans la carrière de l’Athletic Club.

Dans le but sera le vétéran Manolo Reina, 36 ans, un grand protagoniste de la victoire contre Levante en arrêtant un penalty contre José Luis Morales dans les dernières minutes.

Les files d’attente probables

Société réelle: Remiro; Gorosabel, Aritz, Le Normand, Muñoz ; Zubimendi, Merino, Guevara, Portu; Isak et Januzaj.

Majorque : Reine; Maffeo, Russo, Valjent, Oliván ; Babá, Ruiz de Galarreta, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; Kang In Lee, Angel.

Arbitre: Pablo González Fuertes (Comité asturien).

Stade: Reale Arena (samedi 21h00).