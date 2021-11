11/12/2021 à 19h40 CET

La Real Sociedad, Villarreal et Levante ont barré ce vendredi comme « absolument disproportionnée » la sanction de trois points infligée par le juge de compétition unique de la première division féminine pour ne pas avoir porté l’anagramme de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), dont elles attribuer à une « persécution ».

Le conflit découle de la considération de la Ligue féminine comme professionnelle, qui a été déclarée par le Conseil supérieur des sports (CSD), mais qui n’est pas reconnue par la RFEF.

Les trois clubs ont signé un communiqué commun dans lequel ils préviennent que le règlement RFEF « n’oblige à mettre l’écusson » de la fédération « dans les compétitions non professionnelles », c’est pourquoi ils comprennent que la sanction « porte atteinte à l’intégrité de la compétition et n’a aucune base légale ».

La Real Sociedad, Levante et Villarreal considèrent que « les conséquences disciplinaires graves » de la sanction affectent les sphères sportives et institutionnelles afin de « contraindre les clubs dont le comportement n’a à voir que la défense de leurs droits légitimes ».

Les entités affectées ont expliqué qu’à partir de ce jour leurs équipes féminines porteront « contre leur gré » l’anagramme de la RFEF afin « de ne pas aggraver la situation compte tenu des persécutions auxquelles elles s’estiment soumises ».

« Les équipes actives dans les ligues professionnelles sont propriétaires des droits publicitaires de leurs tenues et titulaires des revenus que la promotion de la Ligue génère à travers les écussons sur les maillots : la RFEF entend que les équipes portent leur logo et celui de ses sponsor principal de manière obligatoire et gratuite, qui manque de soutien juridique », soutiennent les trois clubs.

Ils soutiennent que la RFEF « n’a pas encore accepté la qualification de compétition professionnelle pour la ligue féminine de football par accord du Conseil d’administration du CSD le 15 juin », il se comporte donc « comme si cette décision n’avait pas eu lieu et que la compétition n’était pas professionnelle ».

La Real Sociedad, Levante et Villarreal préviennent qu’ils défendront leurs intérêts dans toutes les instances judiciaires et administratives, y compris le CSD, après quoi ils rappellent que l’organe gouvernemental « a déjà dû intervenir tout au long de cette saison pour modifier les circulaires émises par la RFEF en relation avec la ligue professionnelle de football féminin », ainsi les trois clubs vont demander leur protection.