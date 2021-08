La réalisation du plan de monétisation nécessite la définition de conditions générales simples et l’absence d’intervention du gouvernement

Le gouvernement doit rester ouvert d’esprit et flexible s’il veut atteindre son objectif ambitieux.

L’initiative du gouvernement de monétiser les actifs des friches industrielles et de réaliser quelque Rs 6 lakh crore au cours des prochaines années peut sembler un plan prometteur, mais, si cela doit fonctionner comme prévu, plusieurs choses doivent se mettre en place. Les offres doivent être conçues pour réussir et ne pas échouer, les accords avec le concessionnaire doivent être bien rédigés avec des clauses de force majeure et des mécanismes de règlement des différends intégrés, les bureaucrates doivent être prêts à abandonner leur territoire, et les KPI et les normes de performance peuvent ” t être onéreux. Par-dessus tout, il doit y avoir une certitude sur la réglementation dans divers secteurs.

L’objectif du Plan National de Monétisation (PNM) est de céder les actifs des friches industrielles des ministères centraux et des CPSE à des acteurs du secteur privé qui les sueraient et les rendraient plus productifs. Les baux auront probablement une durée de 25 à 70 ans, voire plus, selon la nature de l’actif ; en ce sens, la propriété ne serait pas transférée. Les actifs ont été répertoriés et le choix est vaste : routes, voies ferrées, centrales électriques, oléoducs et gazoducs et actifs de télécommunications.

Mais la valeur réelle réalisable ne serait connue que plus tard, une fois les accords de concession signés. Par exemple, un paiement initial rapporterait plus au gouvernement au départ qu’un accord de partage des revenus.

Certes, les offres de cinq ou six ToT (toll-operate-transfer) de NHAI ont été un succès, tout comme l’InvIT de Power Grid Corporation qui a rapporté le PSU Rs 2 736 crore. On suppose que les investisseurs les ont achetés parce que les actifs—les routes et les lignes de transmission—ont été choisis avec soin et sont en bon état et rentables. De plus, les InvIT sont cotés en bourse et offrent aux investisseurs une sortie rapide.

Cependant, d’autres modèles, qu’il s’agisse du transfert de maintenance propre (OMT) ou du transfert de réhabilitation, d’exploitation et de maintenance (ROMT), pourraient ne pas être aussi simples à gérer. Dans ce dernier cas, par exemple, l’actif devrait être amélioré avant de pouvoir être utilisé. Aucune tâche, cependant, n’est insurmontable tant que la bureaucratie n’étouffe pas. Cependant, des OMT ont été expérimentés dans le secteur routier et semblent bien se porter. De plus, même si les PPP n’ont peut-être pas été très fructueux dans le passé, il ne faut pas oublier que la plupart d’entre eux étaient des entreprises entièrement nouvelles.

Dans l’ordre actuel des choses, cependant, les projets sont terminés et, par conséquent, il devrait être possible d’évaluer le potentiel de revenus avec un degré de certitude raisonnable. Néanmoins, le gouvernement doit être réaliste sur les termes et conditions, et doit s’abstenir d’interférer dans le fonctionnement de l’actif une fois qu’il a été loué. Sans surprise, le NMP est biaisé vers les routes qui sont estimées à 27% du crore Rs 6 lakh; le secteur dispose de bons atouts et a expérimenté quelques formes de monétisation. La monétisation des actifs ferroviaires devrait rapporter 25 %, mais cela pourrait s’avérer plus difficile.

Le projet d’autoriser des entreprises privées à exploiter des trains n’a pas décollé ; alors que certains disent que c’est parce que les acteurs privés n’étaient pas autorisés à louer du matériel roulant, d’autres disent que les chemins de fer indiens eux-mêmes n’étaient pas enthousiastes à l’idée. Mais la monétisation décolle. Par exemple, les droits de péage pour l’autoroute Mumbai-Pune ont été attribués à un acteur privé. C’est évidemment un atout précieux, mais tous les actifs ne généreront pas le même niveau d’intérêt. Le gouvernement doit rester ouvert d’esprit et flexible s’il veut atteindre son objectif ambitieux.

