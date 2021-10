La fille dans les bois est un drame surnaturel effrayant qui prend vie avec l’aide de la star de Jessica Jones, Krysten Ritter. Bien que Ritter ne soit pas vue devant la caméra, ses empreintes digitales sont partout dans la série en tant que productrice exécutive et réalisatrice des quatre premiers épisodes. L’émission Peacock déborde « d’imagination et de créativité », ce qui a attiré Ritter vers la série culte, a-t-elle déclaré à PopCulture.com.

La série met en vedette Stefanie Scott (Insidious: Chapter 3) dans le rôle de Carrie, une fugueuse d’un culte de l’Oregon qui garde une porte qui empêche les monstres d’envahir le reste du monde. La showrunner Jane Casey Modderno mélange cette mystérieuse histoire de science-fiction avec les préoccupations quotidiennes des adolescents après que Carrie se soit liée d’amitié avec Nolan (Misha Oschervich, Freaky) et Tasha (Sofia Bryant, Je ne suis pas d’accord avec ça). Les nouveaux amis de Carrie tentent de l’aider, mais elle est déjà poursuivie par Arthur Dean (Will Yun Lee), qui veille à ce que les secrets du culte ne soient jamais révélés à l’extérieur.

Lorsque les téléspectateurs commencent à regarder l’émission, il devient immédiatement clair que Modderno et les autres écrivains ont déjà créé une mythologie détaillée, ce qui a attiré Ritter dans le projet. Quand elle s’est jointe à elle, Modderno a montré à Ritter une bible de spectacle qui était « si réfléchie et si géniale », a déclaré Ritter. « Elle a vraiment construit cette mythologie à laquelle toute question que vous vous posez aurait une réponse », a expliqué Ritter. « J’ai donc vraiment adoré la mythologie, l’imagination et la créativité qui ont présidé à sa création. Je pensais qu’ils avaient fait un si bon travail là-dessus. »

Bien que la mythologie soit déjà construite à l’arrivée de Ritter, elle faisait toujours partie intégrante du développement du look de la série. « C’est ce qui est cool pour pouvoir diriger et créer un pilote, c’est de prendre toutes ces grandes décisions créatives et de faire de grands changements », a-t-elle déclaré. « Nous voulions qu’il soit monochrome et qu’il ait une sensation vraiment distincte qui serait très différente du monde moderne. » L’équipe a fait « beaucoup de réflexion » pour rendre le monde réel et l’environnement culte dans lequel Carrie a grandi aussi différent que possible.

Étant donné que Ritter a beaucoup d’expérience en tant qu’actrice, elle a beaucoup travaillé avec Scott, Oschervich et Bryant pour créer des personnages qui ne s’écartent pas complètement de ce qu’ils sont dans la vraie vie. Par exemple, Oscervish et Bryant sont déjà « si cool » que Ritter ne voulait pas perdre ça. « Je voulais juste qu’ils se sentent en confiance dans leur peau. Je sais que quand je joue, vous ne voulez pas avoir l’impression que vous vous présentez et que les gens vous font des choses », a déclaré Ritter. « Vous voulez faire partie du processus de création, alors je voulais m’assurer qu’ils se sentent responsabilisés et qu’ils se sentent propriétaires de leurs personnages et qu’ils étaient clairement co-collaborateurs dans leur création. »

La fille dans les bois fait ses débuts sur Peacock le jeudi 21 octobre, avec les huit épisodes publiés en même temps. Cela seul laissera certainement les téléspectateurs en redemander, et Ritter veut certainement en faire partie. « J’espère que nous aurons une deuxième saison. Nous verrons en quelque sorte ce qui se passera », a-t-elle déclaré. « Je pense que [the] le contenu est là pour continuer et j’adore le spectacle. Je vais rester en tant que producteur, c’est sûr, et nous verrons un peu ce qui se passera avec la programmation. »