La réalisatrice de ‘Rust’ Halyna Hutchins’ sera enterrée ce week-end

La famille de Haylna Hutchins est prête à laisser reposer la directrice de la photographie bien-aimée un mois après avoir été accidentellement abattue lors du tournage de Rust au Nouveau-Mexique. Une cérémonie privée avec uniquement la famille proche et les amis de Hutchin organise une cérémonie privée pour faire ses adieux. Le lieu de la cérémonie est inconnu. Après la cérémonie, ses cendres seront enterrées. « Halyna était l’amour de ma vie, et notre perte d’elle a dévasté les rêves de notre famille », a déclaré la veuve du directeur de la photographie, Matthew Hutchins, vendredi 19 novembre dans un communiqué. à la date limite. Matthew a également partagé une photo de la pierre tombale avec le point de vente.

« Nous ressentons le silence de sa disparition à jamais comme une immobilité suffocante dans notre maison », a poursuivi Matthew au nom de lui et de leur fils de 9 ans, Andros. « Notre amour et notre adoration pour elle grandissent au fur et à mesure que nous racontons son histoire, et nous espérons que son travail pourra inspirer les cinéastes et les conteurs du monde entier. Nous remercions les nombreux généreux donateurs qui ont été si attentionnés en cette période de perte. »

L’acteur Alec Balwin, qui a déchargé l’arme que l’on pensait être un accessoire vide qui a tué Hucthins, coopère pleinement avec les enquêteurs de Sante Fe. Aucune arrestation n’a été effectuée. Alors que l’enquête se poursuit, les membres de l’équipe sur le tournage du film ont parlé de l’environnement prétendument dangereux auquel ils ont été soumis.

David Halls, le premier assistant-réalisateur de Rust, a admis à la police lors d’un interrogatoire qu’il n’avait pas correctement vérifié l’arme des années 1880 avant lui, déclarant qu’il s’agissait d’une « arme froide ». Il a ensuite remis l’arme à Baldwin pour la répétition fatale du « tirage rapide ».

Un assistant caméraman qui a démissionné la veille de l’accident mortel s’est entretenu avec Good Morning America au sujet des multiples plaintes qu’il a déposées avant sa démission. Il a envoyé un e-mail détaillé le jour où il a arrêté énumérant les problèmes de sécurité qu’il dit avoir rencontrés lors du tournage.

« Ce que j’ai mis dans ma lettre de démission était : des politiques COVID laxistes, la situation du logement – la conduite vers et depuis Albuquerque – et en particulier la sécurité des armes à feu, un manque de répétitions, un manque de préparation de l’équipe à ce que nous faisions ce jour-là, « , a déclaré Lane Luper, comme le rapporte Yahoo News. Il dit qu’il y a eu très peu de réunions de sécurité, se rappelant juste une ou deux avant de démissionner.

Dans sa lettre de démission, Luper a déclaré que les fusillades sur le plateau avaient été jouées « très vite et lâchement », ajoutant qu’il y avait eu « deux décharges accidentelles d’armes et une [sound effects] des explosifs qui ont explosé autour de l’équipe entre les prises. » Il a écrit : « Au cours de mes 10 années en tant qu’assistant caméra, je n’ai jamais travaillé sur une émission qui se soucie si peu de la sécurité de son équipe. »