La réalisatrice de “Stillwater” répond à la critique du film d’Amanda Knox en utilisant son histoire

Le réalisateur de Stillwater, Tom McCarthy, tente à nouveau de persuader les téléspectateurs du film qu’il ne s’agit en aucun cas d’une histoire sur Amanda Knox et sa démêlée avec le système judiciaire italien. McCarthy a répondu à la critique de Knox du film dirigé par Matt Damon, en disant à Variety: “Cela prend des aspects d’événements réels, comme de nombreux films, mais Stillwater parle du voyage de Bill Baker, de sa relation avec sa fille éloignée Allison et un Français femme et sa jeune fille qu’il rencontre en chemin.”

Knox a récemment appelé McCarthy et le film dans une série de tweets, affirmant qu’il n’était pas juste pour elle que l’industrie cinématographique puisse “profiter de mon nom, de mon visage et de mon histoire sans mon consentement”, tout en continuant à nuire davantage à sa réputation qui était innocentée lorsqu’elle a été déclarée non coupable et libérée. Il a poursuivi, ajoutant qu’il comprenait d’où venait Knox et reconnaissant que le film pouvait sembler traumatisant compte tenu des similitudes entre les deux histoires. “Je sympathise profondément avec Amanda et ce qu’elle a vécu. Elle a été légitimement déclarée innocente et acquittée dans l’affaire Meredith Kercher. Elle a des plateformes pour dire sa vérité et dialoguer avec les médias et elle exerce son droit absolu de le faire”, a déclaré McCarthy. mentionné.

Mon nom m’appartient-il ? Mon visage? Et ma vie ? Mon histoire? Pourquoi mon nom fait-il référence à des événements auxquels je n’ai pas participé ? Je reviens à ces questions parce que d’autres continuent de profiter de mon nom, de mon visage et de mon histoire sans mon consentement. Plus récemment, le film #STILLWATER. / un fil – Amanda Knox (@amandaknox) 29 juillet 2021

Il a également expliqué que le personnage n’avait certes pas encore vu le film. “Ce qu’elle semble soulever semble très éloigné du film que nous avons réellement réalisé”, a-t-il déclaré. “Il y a des années, j’ai réalisé un film sur des événements de la vie réelle appelé Spotlight, et, dans ce cas, nous avons fait des recherches approfondies et travaillé en étroite collaboration avec les sujets de la vie réelle et utilisé de vrais noms et événements dans le film”, a-t-il déclaré. “Ce n’était pas le cas avec Stillwater, car c’est une œuvre de fiction.”

Ce n’est un secret pour personne que McCarthy était amoureux de l’histoire de Knox, qui a commencé comme une étudiante typique dont le projet d’étudier à l’étranger prend une mauvaise tournure après son arrestation pour meurtre avant d’être acquittée de ces crimes. “Il y avait tellement de couches dans cette histoire qui ont gardé tous ceux qui suivaient assez captivés”, a-t-il déclaré à Vanity Fair à un moment donné. Cependant, il affirme que lui et son équipe ont déclaré qu’ils avaient décidé de faire une histoire complètement distincte, en rejetant l’affaire Meredith Kercher, lorsqu’ils ont commencé à travailler sur Stillwater.