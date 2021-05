La réalisatrice de Take Out Girl explique pourquoi il ne ressent jamais de pression pour représenter la communauté noire

Si j’avais une superpuissance, ce serait ma capacité à remarquer les similitudes entre des personnes très apparemment différentes. Et aujourd’hui, en tant que cinéaste, j’ai trouvé que c’était un petit coup contre moi. J’ai l’impression qu’on m’a demandé de prendre l’expérience noire et de montrer pourquoi elle est si différente de celle de tout le monde et pour une raison quelconque, dans mon cœur, mon travail est de prendre l’expérience noire et de montrer à quel point elle est universelle afin que les gens puissent s’identifier à nous beaucoup plus et arrêtez de nous voir comme une menace et arrêtez de nous voir comme les méchants du monde et, vous savez, la façon dont les médias grand public ont tendance à nous dépeindre.

Je pense que la beauté des films est que vous pouvez prendre une personne de n’importe quel groupe sous-représenté et si vous pouvez faire marcher le public dans sa peau pendant 90 minutes, puis remettre en question la façon dont il marche dans le monde réel, à la suite de cette expérience , vous avez un monde réel bien meilleur dans lequel vivre. Vous avez une conversation que vous pouvez avoir avec eux qui est aussi proche que de vivre la même expérience. C’est le genre de films que j’aime faire. C’est le genre de points communs que j’aime mettre en avant, c’est pourquoi Take Out Girl est la chose la plus racontable au monde: l’amour d’un enfant pour sa mère.