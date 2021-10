La réalisatrice d’Uncharted Amy Hennig dirigera le nouveau jeu d’action Marvel pour Skydance New Media

L’ancienne réalisatrice et scénariste d’Uncharted, Amy Hennig, travaille sur un nouveau projet de jeu AAA basé sur l’univers Marvel. Le studio de jeu nouvellement formé, Skydance New Media, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Marvel Entertainment pour le développement d’un prochain jeu d’action-aventure à succès narratif qui sera dirigé par Hennig.

Il s’agit d’une nouvelle initiative du studio de jeux AAA récemment formé, dirigé par Hennig et la vétéran d’Electronic Arts Julia Beak, pour se concentrer sur de nouveaux divertissements interactifs. L’annonce n’a pas encore révélé sur quelle propriété, personnage ou série le nouveau jeu est basé.

S’exprimant sur le projet, la présidente de Skydance New Media, Amy Hennig, a déclaré : « Je ne peux pas imaginer un meilleur partenaire que Marvel pour notre premier jeu. L’univers Marvel incarne toute l’action, le mystère et les sensations fortes du genre d’aventure pulp que j’adore et se prête parfaitement à une expérience interactive. C’est un honneur de pouvoir raconter une histoire originale avec toute l’humanité, la complexité et l’humour qui rendent les personnages Marvel si durables et de permettre à nos joueurs d’incarner ces héros qu’ils aiment.

« Amy place la barre des jeux d’aventure narratifs depuis des décennies et nous sommes heureux de collaborer avec l’équipe talentueuse et expérimentée des nouveaux médias de Skydance », a ajouté Jay Ong, vice-président exécutif et directeur de Marvel Games. «Leur ambition et leur vision de créer des divertissements innovants en utilisant Marvel IP bien-aimé étaient évidentes dès notre première rencontre. Nous sommes ravis de partager davantage avec les fans de Marvel lorsque le moment sera venu. »

Selon le communiqué de presse, Skydance New Media rassemble un groupe de développeurs de jeux AAA expérimentés pour le prochain jeu, ainsi qu’une équipe diversifiée de consultants créatifs issus des mondes du cinéma, de la télévision et de la bande dessinée. L’équipe de développement de Skydance New Media promet de créer des expériences qui seront conçues pour les plateformes de jeux traditionnelles et les services de streaming émergents qui seront attrayantes et accessibles au public mondial.

Le vice-président exécutif et directeur général de Skydance a poursuivi l’annonce d’aujourd’hui : « Nous sommes extrêmement heureux de travailler au sein de l’univers Marvel pour créer notre propre récit riche. Jay et son équipe de Marvel Games nous aident à créer les meilleures expériences imaginables. »

Il s’agit du dernier grand projet de jeu AAA en préparation pour l’univers Marvel. Comme indiqué précédemment, Insomniac Games a récemment annoncé un nouveau projet de jeu Wolverine ainsi qu’une suite de leur jeu vidéo à succès Spider-Man. Un nouveau jeu d’action AAA basé sur Marvel’s Guardians of the Galaxy a reçu une version multiplateforme de Square Enix plus tôt cette semaine. Square Enix a également sorti un jeu Marvel’s Avengers l’année dernière, cependant, le titre a reçu des critiques mitigées et des ventes décevantes (h/t Gamespot).

Le projet Marvel de Skydance et Hennig n’a pas encore de titre ni de période de sortie. Plus de détails seront révélés plus tard.