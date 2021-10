La réalisatrice d’Uncharted Amy Hennig travaille sur un nouveau grand jeu Marvel

Image : Sony / Chien méchant

Skydance New Media et Amy Hennig, la directrice créative des trois premiers jeux Uncharted, ont annoncé aujourd’hui qu’ils travaillaient sur un nouveau jeu d’action-aventure Marvel axé sur la narration et présentant un scénario original.

Dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, Skydance New Media, Skydance Media, Amy Hennig et Marvel Games ont partagé un tas de mots à la mode sur le projet Marvel nouvellement annoncé. Le communiqué de presse contenait peu de détails sur le jeu, comme la date de sortie ou les plates-formes sur lesquelles il sera lancé, mais il incluait le mot « interactif » sept fois. C’est le premier jeu de Skydance New Media et Hennig. Elle a rejoint Skydance en 2019 pour aider à créer un studio de jeux AAA au sein de la société de production cinématographique et télévisuelle Skydance.

« Je ne peux pas imaginer un meilleur partenaire que Marvel pour notre premier jeu », a déclaré Hennig, président de Skydance New Media. « L’univers Marvel incarne toute l’action, le mystère et les sensations fortes du genre d’aventure pulp que j’adore et se prête parfaitement à une expérience interactive. C’est un honneur de pouvoir raconter une histoire originale avec toute l’humanité, la complexité et l’humour qui rendent les personnages Marvel si durables et de permettre à nos joueurs d’incarner ces héros qu’ils aiment.

Selon Skydance New Media, le studio a réuni une « équipe de développeurs accomplis avec des décennies d’expérience AAA dans les jeux d’action et d’aventure ». Le nouveau jeu Marvel sur lequel ils travaillent sera très probablement publié sur consoles et PC ainsi que sur les « services de streaming émergents ».

La société mère de Skydance New Media, Skydance Media, a été critiquée en 2019 après avoir embauché le cofondateur de Pixar, John Lasseter, malgré des allégations de harcèlement sexuel à son encontre.

Amy Hennig travaille également avec Square Enix en tant que scénariste sur son prochain RPG Forspoken. Avant cela et ce nouveau jeu Marvel, Hennig travaillait chez EA sur un projet Star Wars avec les développeurs de Dead Space Visceral. Ce jeu a finalement été annulé en 2017, et elle a quitté l’éditeur peu de temps après.

Ce jeu Marvel rejoint une liste croissante de titres Marvel nouveaux et à venir. Ce mois-ci, nous avons un nouveau jeu basé sur le populaire Guardians of the Galaxy. Insomniac travaille sur un nouveau jeu Spider-Man avec Venom, ainsi qu’un jeu Wolverine. Ensuite, vous avez Marvel Midnight Suns qui sortira l’année prochaine et un tas de jeux Marvel mobiles, comme le très bon Future Revolution. Est-ce trop Marvel? Peut-être. Quoi qu’il en soit, ajoutez le jeu Marvel d’Amy Hennig et Skydance à cette liste.