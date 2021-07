La réalité brutale de l’entraînement intense des olympiens alors que Simone Biles dit que nous devons protéger notre corps et notre esprit

Devenir un athlète olympique prend des années d’entraînement épuisant où leur corps et leur esprit sont poussés à la limite absolue.

Nous ne voyons les sommets qu’ils apprécient que s’ils remportent une médaille, mais il y a eu des jours interminables de départs précoces, de régimes stricts et de blessures qu’ils ont dû endurer.

Biles a reçu des éloges pour s’être ouverte sur sa santé mentale

La décision de Simone Biles de se retirer de la finale par équipe de gymnastique et de la finale du concours général, afin de donner la priorité à sa santé mentale, a mis en évidence la pression que peut apporter le fait d’être une athlète de haut niveau.

La nature exténuante du sport d’élite est quelque chose qui est rarement abordé.

Les hauts peuvent être très élevés et les bas peuvent être très bas, comme le souligne un documentaire de la BBC en 2000 intitulé Gold Fever.

Il a suivi Steve Redgrave et ses quatre coéquipiers d’aviron britanniques sans barreur alors qu’ils se préparaient pour les Jeux de Sydney.

Il montre Redgrave, s’entraînant pour remporter une cinquième médaille d’or, poussant son corps jusqu’à l’épuisement alors qu’il s’effondrait finalement sur un rameur avant d’être aidé par ses coéquipiers.

YouTube – La fièvre de l’or

Redgrave a poussé son corps à la limite absolue lors de son entraînement pour les Jeux olympiques

YouTube – La fièvre de l’or

Les olympiens font face à des batailles mentales exténuantes pour être les meilleurs dans leur sport et cela fait souvent des ravages

Ces séances d’entraînement difficiles ont finalement porté leurs fruits puisqu’ils ont remporté une médaille d’or. Mais le coût du succès ne doit pas être sous-estimé.

Le sport est une affaire impitoyable et il n’y a pas de raccourcis. Le travail acharné et les longues journées sont ce qui amène les athlètes talentueux à ce niveau d’élite.

Les parents de ces athlètes doivent aussi faire des sacrifices, mais voir leurs fils et leurs filles remporter une médaille en vaut enfin la peine.

Matthew Richards faisait partie de ceux qui ont décroché l’or au sein de l’équipe 4x200m nage libre à Tokyo et son père, Simon, a rejoint talkSPORT pour donner un aperçu de ce que cela a été.

Il a déclaré : « C’est un sport brutal. Il n’y a pas de trucs ou de raccourcis. Il y a heure après heure qui suit la ligne noire de la piscine.

« Pour les parents, c’est vraiment un travail difficile. Vous faites tout ce que vous pouvez pour soutenir vos enfants.

«Je me souviens du jour de Noël, du lendemain de Noël et du jour de l’An 2019 de me lever avec lui au milieu de la nuit pour l’entraîner parce que son entraîneur était prêt à se lever, à le soutenir et à l’entraîner.

Ce fut un bon début pour Tokyo 2020 pour l’équipe GB à travers des années d’entraînement épuisant

« Ce sont ces heures et ces efforts que vous avez consacrés à des moments comme [winning a gold medal]. “

Tom Dean faisait également partie de cette équipe puisqu’il est devenu un double champion olympique – le premier nageur britannique à remporter plus d’une médaille d’or à un seul Jeux olympiques en 113 ans.

La mère de Dean, Jacquie Hughes, a rejoint talkSPORT hier pour partager sa joie après que son fils soit devenu champion olympique, mais aussi à quel point cela a été difficile.

Toutes les heures que Dean a passées dans la piscine – à toute heure du jour et de la nuit – ont porté leurs fruits lorsqu’il est devenu champion olympique

Elle a déclaré: «Je ne pense pas l’avoir encore traité. Aujourd’hui (mardi) semble un peu un tourbillon. Les gens veulent parler de ce qui s’est passé dans la piscine et beaucoup de gens ont vu cette vidéo folle de nous dans le jardin.

«Pour tout parent qui commence tout juste à apprendre à nager avec ses enfants, si vous expliquez à quoi pourrait ressembler son voyage, les sommets pourraient être incroyables, mais si vous expliquez ce que cela pourrait signifier pour eux en tant que parents et en tant que famille. Je pense que très peu le saisiraient à deux mains, c’est une corvée.

Et Biles est quelqu’un qui n’a certainement pas eu la tâche facile de devenir l’olympienne la plus célèbre de la planète.

Au début de sa vie, elle est entrée dans un foyer d’accueil et elle a courageusement révélé plus tard, en 2018, qu’elle était l’une des centaines de victimes du médecin de l’équipe américaine Larry Nasser, qui a été condamné à purger plus de 100 ans de prison.

.

Biles a remporté des éloges dans le monde entier pour s’être exprimé sur une question aussi importante

Pourtant, elle a continué à se concentrer sur sa carrière, repoussant les limites jusqu’à ce qu’elle n’en puisse plus.

Quelqu’un qui comprend le poids de l’or est l’ancien nageur américain Michael Phelps.

« Nous portons beaucoup de choses et beaucoup de poids sur nos épaules », a-t-il déclaré.

“C’est un défi, surtout quand nous avons les lumières sur nous et toutes les attentes qui nous pèsent.”

Les Jeux olympiques peuvent être accablants et Biles souligne simplement qu’il est normal de ne pas être d’accord.