La réalité des publicités crypto en 2021

À bien des égards, le monde de la crypto-monnaie est unique en son genre. Le marché est toujours plus élevé qu’il ne l’a été au cours des 10 dernières années, mais les potins du marché baissier ne cessent jamais.

Et de la même manière, nous continuons à voir des publicités sur la crypto-monnaie, mais nous savons généralement que la plupart des plateformes publicitaires ne le permettent pas.

Que se passe t-il ici?

Crypto Ads, en termes simples

Pour commencer, afin de comprendre pourquoi nous continuons à voir des publicités sur le trading de cryptos, nous devons d’abord savoir de quoi il s’agit. Les annonces cryptographiques sont un terme général qui couvre la promotion de produits, services et événements liés à la crypto-monnaie tels que :

Échanges de crypto-monnaie Sites de jeux et de jeux d’argent Portefeuilles et solutions de paiement Divers dapps Projets émergents de crypto-monnaie Ventes de jetons, ICO, IEO, etc.

Comme tout le monde le sait maintenant, 78% des ICO de 2017 ont été identifiés comme des escroqueries. Et cela a conduit à l’interdiction du contenu de la crypto-monnaie et de la blockchain en matière de publicité et de communication médiatique.

Pourtant, cela ne signifiait pas la fin du marketing ICO ou la fin complète de la publicité sur les crypto-monnaies.

Et en 2021, alors que le marché a atteint de nouvelles proportions, les publicités concernant les crypto-monnaies sont plus visibles que jamais.

Où pouvez-vous annoncer des projets de cryptographie ?

Je parie que les premières options publicitaires auxquelles vous penseriez sont les publicités Google, les publicités Facebook et les publicités Twitter.

Vous n’auriez pas complètement tort, mais ni raison.

Annonces Google

Depuis le 3 août 2021, Google Ads autorise la publicité d’entreprises et de services liés à la crypto-monnaie aux citoyens américains. Mais seulement tant que les annonceurs sont enregistrés auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en tant qu’entreprise de services monétaires et auprès d’au moins un État en tant que transmetteur d’argent ; ou une entité bancaire fédérale ou d’État. En outre, ils doivent se conformer aux exigences légales applicables et s’assurer que leurs annonces et leurs pages de destination sont conformes à toutes les règles Google Ads.

Cependant, les ICO, les protocoles de trading DeFi, les publicités faisant la promotion de l’achat, de la vente ou du commerce de crypto-monnaies ou de produits connexes, ainsi que les destinations publicitaires qui regroupent ou comparent les émetteurs de

les crypto-monnaies ou produits connexes ne sont pas autorisés.

Publicités Facebook

En ce qui concerne les publicités Facebook, vous devez d’abord recevoir la confirmation de votre éligibilité à diffuser des publicités faisant la promotion de la crypto-monnaie, des échanges de crypto-monnaie, des logiciels et du matériel d’extraction de crypto-monnaie et des conseils d’investissement en crypto-monnaie.

Cependant, vous ne pouvez pas promouvoir les ICO ou les ventes de jetons.

Publicités Twitter

Twitter inclut sa politique de publicité sur les crypto-monnaies dans la politique de publicité sur les produits et services financiers.

Ainsi, la politique relative aux annonces cryptographiques varie selon la juridiction.

Les projets qui offrent des services bancaires, des produits et services de prêt, des solutions de paiement, des conseils et des opportunités d’investissement, des produits et services d’assurance, des valeurs mobilières, des échanges de crypto-monnaie et des portefeuilles « chauds » de crypto-monnaie sont autorisés à faire de la publicité mais limités en fonction de la juridiction qu’ils ciblent.

Cependant, les publicités faisant la promotion des prêts sur salaire, des prêts en espèces, des ICO, des ventes de jetons de crypto-monnaie, des options binaires et des cautions sont interdites dans le monde.

L’industrie des publicités crypto est-elle toujours en vie, alors ?

Bien qu’en apparence, les principaux réseaux publicitaires semblent prendre des mesures pour intégrer les cryptos, en réalité, l’industrie est toujours étouffée par les restrictions.

Mais alors que le marché des crypto-monnaies s’est relancé au cours des dernières années, les réseaux publicitaires Bitcoin ont connu une croissance constante, répondant aux besoins publicitaires des projets qui ne peuvent en aucun cas accéder aux géants de la publicité généralistes.

Et comme Bitcoin a atteint un nouveau record historique en 2021, certains réseaux publicitaires de niche crypto se sont tellement développés qu’ils sont désormais capables d’offrir plus d’un milliard d’impressions / mois uniquement à partir de sites Web liés à la crypto-monnaie.

Ainsi, l’industrie de la crypto-monnaie est très vivante. La majorité des projets de cryptographie ne sont toujours pas en mesure d’accéder à la grande solution publicitaire. Mais avec les réseaux publicitaires dédiés, même les ICO peuvent répondre à leurs besoins publicitaires.