La réalité devrait s’installer pour ceux qui achètent le récit de l’action BB

Actions du fabricant de gadgets autrefois célèbre La mûre (NYSE :BB) ont été ramenés d’entre les morts par les investisseurs boursiers meme cette année. L’action BB apprécie à nouveau un volume important car elle semble être prise dans la frénésie du commerce de détail. Les rendements sur un mois de l’action atteignent un taux stupéfiant de 47 %. Cependant, l’élan devrait être de courte durée car il est peu probable qu’il réorganise efficacement ses activités pour stimuler la croissance.

Source : BlackBerry

L’action BB s’est négociée à environ 6,80 $ en moyenne au cours de la première semaine de l’année. Depuis décembre, l’action avait pris de l’ampleur avant de monter dans le short squeeze, qui a porté son prix à plus de 25 $ à un moment donné. Depuis lors, le titre a perdu une partie importante de sa valeur avant de remonter au cours des dernières semaines. Il est clair que ses actions se négocient à des niveaux exubérants, ce qui est pratiquement impossible à justifier en raison du manque de nouveaux moteurs de croissance. Cela dit, approfondissons un peu l’histoire de BlackBerry pour mieux comprendre son investissement.

Manque de direction

Le plus gros problème de BlackBerry est peut-être le manque d’orientation claire. Au cours des dernières larmes, il a tenté de renverser la vapeur avec son activité de smartphones, qui pourrait rivaliser avec les meilleurs à son apogée. Cependant, pour l’instant, on ne sait pas de quelle manière il souhaite procéder pour redéfinir son activité.

Il a annoncé une pléthore de partenariats avec des entreprises technologiques, qui semblent faire peu pour améliorer sa valeur commerciale. Un bon exemple en est son acquisition de la société de cybersécurité Cylance pour 1,4 milliard de dollars. Avant son acquisition, ses revenus étaient en croissance, mais depuis que BlackBerry a pris le relais, ses résultats sont médiocres.

Ses produits de base, y compris IVY et ONX, qui, selon lui, feraient des merveilles sur le marché des véhicules électriques, n’ont pas vraiment reflété sur ses finances. Il se vante que son logiciel soit utilisé dans plus de 150 millions de voitures, mais tant de géants de la technologie dans la mêlée, il est difficile d’adhérer au récit de l’entreprise. Gué (NYSE :F) a déjà abandonné ONX en faveur du nouveau système de Google dans ses voitures. Par conséquent, sans feuille de route claire, il semble que la société continuera à avoir du mal à convaincre ses investisseurs de son histoire de retour.

Performance financière

BlackBerry a des difficultés financières depuis plusieurs années maintenant. La croissance de ses revenus a été négative pendant des années et a été à peu près la même au cours de son dernier trimestre. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires de 215 millions de dollars a chuté de 26,1 % en glissement annuel, avec un bénéfice par action négatif de 56 cents selon les PCGR. De plus, il n’a pas atteint ses prévisions de revenus pour l’exercice 2021 de 950 millions de dollars, ses ventes s’élevant à 893 millions de dollars.

Les analystes s’attendent à ce que la société génère encore moins de revenus en 2022 qu’en 2021. Le consensus est qu’elle n’atteindra pas ses niveaux de performance de 2020 dans les deux prochaines années. Cela s’explique en grande partie par une baisse attendue des revenus de ses activités de licence. Par conséquent, il perdra à nouveau de l’argent cette année et pourrait réaliser un profit minuscule d’ici 2023.

Dernier mot sur les actions BB

BlackBerry réinvente son activité depuis qu’il a perdu sa part de marché au profit des systèmes Android et iOS. Cependant, il n’a pas réussi à se frayer un chemin qui semble attrayant pour ses investisseurs. Cependant, la foule de Reddit s’est accrochée au stock et l’a rendu pertinent pendant une courte période. À long terme, cependant, il a peu de valeur et n’est pas investissable aux niveaux actuels.

