Le patron d’AlphaTauri, Franz Tost, estime que ses rivaux Aston Martin n’ont pas une bonne voiture entre les mains dans l’AMR21.

Les tests de pré-saison ont inquiété Aston Martin alors que la marque emblématique faisait son retour en Formule 1. L’équipe a bouclé le deuxième plus petit nombre de tours, tandis que la nouvelle recrue Sebastian Vettel a passé un peu de temps dans le garage grâce à plusieurs problèmes de fiabilité .

Le RP20 de 2020 était controversé de très près sur la Mercedes 2019, mais pour cette saison, cette philosophie semble leur faire du mal.

L’équipe d’usine Mercedes semble avoir été très durement touchée par les nouvelles réglementations aérodynamiques, et l’AMR21 avait également l’air d’une poignée de main lors de l’ouverture de la saison de Bahreïn.

Vettel a déclaré qu’il «ne se sentait pas chez lui» dans la voiture alors qu’il avait subi une élimination en Q1 à Bahreïn et qu’il avait plus tard manœuvré Esteban Ocon dans la course. Le quadruple champion du monde a également été contraint de partir du fond de la grille après n’avoir pas observé de double drapeau jaune en Q1.

Et d’après ses observations, Tost, l’ancien patron de Vettel chez Toro Rosso, n’a pas été impressionné par la voiture Aston Martin.

«La théorie est une chose, la réalité en est une autre», a déclaré Tost à AvD Motor und Sport Magazin de Sport1.

«En réalité, la voiture n’est pas très bonne, elle est très instable à l’arrière.»

Mais sur une note plus positive, Tost pense qu’Aston Martin a un pilote à Vettel qui est très capable de faire avancer l’équipe.

«Avec son expérience, il peut faire avancer une équipe. Il sait gagner des courses et des championnats du monde », a-t-il expliqué.

Notre première course en tant que @ AstonMartinF1 est terminée. Nous avons beaucoup à apprendre, mais nous avons le temps de revoir avant de revenir nous battre. 👊 Otmar fait le point sur le #BahrainGP. ⬇️ pic.twitter.com/Wbox6anq6z – Aston Martin Cognizant F1 Team (@ AstonMartinF1) 28 mars 2021

À son retour en Formule 1, Fernando Alonso a impressionné en entrant en Q3 pour Alpine, bien qu’il ait été contraint de se retirer de la course grâce à un emballage sandwich.

Mais, en discutant de sa propre situation avec DAZN, Alonso a souligné que tous les pilotes qui ont changé d’équipe, comme Vettel, ont besoin de plus de temps pour se mettre à niveau.

« Je pense que tous les pilotes qui ont changé d’équipe – Carlos (Sainz), (Daniel) Ricciardo, (Sebastian) Vettel – ont besoin de plus de temps », a-t-il déclaré.

«Vettel doit s’y habituer, Ricciardo s’habitue aux freins, Carlos dans certaines courses ne sera pas à 100%, alors imaginez que multiplié par deux ans et demi.

