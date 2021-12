La réalité frappe Alexander Nübel alors que Manuel Neuer du Bayern Munich ne ralentit pas

Le gardien de l’AS Monaco Alexander Nübel réalise une belle saison en prêt au Bayern Munich, mais le jeune Allemand n’ignore pas que Manuel Neuer n’a montré aucun signe de ralentissement.

Dans une interview avec Lensing Media (telle que capturée par le compte Twitter @iMiaSanMia), l’agent de Nübel, Stefan Backs, a reconnu que le niveau d’excellence de Neuer devait s’arrêter à un moment donné, mais peut-être pas assez tôt pour que Nübel s’établisse en Bavière pour un club ou un pays.

« Cela dépend de Manuel Neuer, de ses performances et combien de temps il continuera à le montrer. Et cela dépend du club et de ses plans », a déclaré Backs. « Si Neuer sera encore meilleur que Nübel pendant longtemps, alors Alex ne jouera pas. Les choses doivent continuer après Neuer à un moment donné, et cela s’applique également au football allemand dans son ensemble. Il faut que les jeunes gardiens allemands se développent derrière Neuer.

Neuer a été excellent cette saison et pourrait jouer encore deux à trois saisons à ce niveau. Si cela se produit, on peut supposer que Nübel sera probablement parti depuis longtemps du Bayern Munich.