La réalité serait un jeu de miroirs quantiques

07/07/2021 à 08:00 CEST

Peter Evans

Imaginez que vous vous asseyez et que vous prenez votre livre préféré. Vous regardez l’image de couverture, passez vos doigts sur la couverture souple du livre et sentez cette odeur familière de livre en feuilletant les pages. Pour vous, le livre est composé d’une variété d’aspects sensoriels.

Mais vous espérez aussi que le livre a sa propre existence indépendante derrière ces apparences. Ainsi, lorsque vous posez le livre sur la table basse et que vous entrez dans la cuisine, ou que vous quittez votre maison pour aller travailler, vous vous attendez à ce que le livre ait la même apparence, la même sensation et la même odeur que lorsque vous le teniez.

Attendre que les objets aient leur propre existence indépendante, en dehors de nous et de tout autre objet, est en fait une hypothèse profondément enracinée que nous faisons sur le monde.

Cette hypothèse trouve son origine dans la révolution scientifique du XVIIe siècle et fait partie de ce que nous appelons la vision du monde mécaniste.

De ce point de vue, le monde est comme une gigantesque machine d’horlogerie dont les parties sont régies par des lois de mouvement établies. Cette vision du monde est responsable d’une grande partie de nos progrès scientifiques depuis le 17ème siècle.

Mais comme le fait valoir le physicien italien Carlo Rovelli dans son nouveau livre Helgoland, la théorie quantique, la théorie physique qui décrit l’univers aux plus petites échelles, montre presque certainement que cette vision du monde est fausse. Pour cette raison, Rovelli soutient que nous devrions adopter une vision du monde « relationnelle ».

Que signifie être relationnel ?Que signifie être relationnel ?

Pendant la révolution scientifique, le pionnier anglais de la physique Isaac Newton et son homologue allemand Gottfried Leibniz étaient en désaccord sur la nature de l’espace et du temps.

Newton a affirmé que l’espace et le temps agissent comme un “conteneur” pour le contenu de l’univers. Autrement dit, si nous pouvions éliminer le contenu de l’univers, toutes les planètes, étoiles et galaxies, nous nous retrouverions avec un espace et un temps vides. C’est la vision “absolue” de l’espace et du temps.

Leibniz, d’autre part, a affirmé que l’espace et le temps n’étaient rien de plus que la somme totale des distances et des durées entre tous les objets et événements dans le monde. Si nous éliminions le contenu de l’univers, nous éliminerions également l’espace et le temps.

C’est le “relationnel & rdquor; de l’espace et du temps : ils ne sont rien de plus que les relations spatiales et temporelles entre objets et événements. Cette vision relationnelle de l’espace et du temps a été une inspiration clé pour Einstein lorsqu’il a développé la relativité générale.

Rovelli utilise cette idée pour comprendre la mécanique quantique. Il affirme que les objets de la théorie quantique, tels qu’un photon, un électron ou une autre particule fondamentale, ne sont rien de plus que les propriétés qu’ils présentent lorsqu’ils interagissent avec, en relation avec, d’autres objets.

Ces propriétés d’un objet quantique sont déterminées par des expériences et incluent des éléments tels que la position, la quantité de mouvement et l’énergie de l’objet. Ensemble, ils forment l’état d’un objet.

Selon l’interprétation relationnelle de Rovelli, ces propriétés sont tout ce qui est dans l’objet : il n’y a pas de substance individuelle sous-jacente qui « a » des propriétés.

Rubrique connexe : Échelle des effets quantiques à des niveaux macroscopiques sans précédent

Alors, comment cela nous aide-t-il à comprendre la théorie quantique ?Alors, comment cela nous aide-t-il à comprendre la théorie quantique ?

Considérez le puzzle quantique bien connu du chat de Schrödinger. Nous mettons un chat dans une boîte avec un agent mortel (comme un flacon de gaz toxique) déclenché par un processus quantique (comme la désintégration d’un atome radioactif) et fermons le couvercle.

Le processus quantique est un événement aléatoire. Il n’y a aucun moyen de le prédire, mais nous pouvons le décrire d’une manière qui nous indique les différentes possibilités que l’atome se décompose ou non dans un certain laps de temps.

Parce que la décomposition entraînera l’ouverture de la fiole de gaz toxique et donc la mort du chat, la vie ou la mort du chat est également un événement purement aléatoire.

Selon la théorie quantique orthodoxe, le chat n’est ni vivant ni mort jusqu’à ce que nous ouvrions la boîte et observions le système. Il reste une énigme sur ce que ce serait pour le chat, exactement, de n’être ni mort ni vivant.

Mais selon l’interprétation relationnelle, l’état de tout système est toujours en relation avec un autre système. Ainsi, le processus quantique qui se déroule dans la boîte pourrait avoir un résultat indéfini par rapport à nous, mais en même temps avoir un résultat défini pour le chat.

Par conséquent, il est parfaitement raisonnable que le chat ne soit ni vivant ni mort pour nous et, en même temps, soit définitivement vivant ou mort. Un fait est réel pour nous d’une certaine manière, et le même fait est réel pour le chat d’une autre manière.

Lorsque nous ouvrons la boîte, l’état du chat devient définitif pour nous, mais le chat n’a jamais été vraiment dans un état indéfini par lui-même.

Dans l’interprétation relationnelle, il n’y a pas de vision globale de la réalité ou « l’œil de Dieu ».

Qu’est-ce que cela nous apprend sur la réalité ?Qu’est-ce que cela nous apprend sur la réalité ?

Rovelli soutient que puisque notre monde est finalement quantique, nous devons tenir compte de ces leçons. En particulier, les objets, comme votre livre préféré, peuvent n’avoir leurs propriétés que par rapport à d’autres objets, y compris vous-même.

Heureusement, cela inclut également tous les autres objets, comme votre table basse. Ainsi, lorsque vous allez au travail, votre livre préféré n’arrête pas d’apparaître comme il le faisait lorsque vous le teniez. Pourtant, il s’agit d’une refonte dramatique de la nature de la réalité.

De ce point de vue, le monde est un réseau complexe d’interrelations, de sorte que les objets n’ont plus leur propre existence individuelle indépendante des autres objets, comme un jeu sans fin de miroirs quantiques.

De plus, il est fort possible qu’il n’y ait pas de “métaphysique & rdquor; indépendant qui constitue notre réalité et qui sous-tend ce réseau.

Comme le dit Rovelli :

Nous ne sommes rien de plus que des images d’images. La réalité, y compris nous-mêmes, n’est rien de plus qu’un voile mince et fragile, au-delà duquel & mldr; il n’y a rien.

Peter Evans est professeur au programme Amplify de l’Université du Queensland, spécialisé dans la philosophie des sciences physiques. est

Article

Photo du haut : Pete Linforth sur Pixabay