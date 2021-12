La rébellion conservatrice grandit: Boris touché par UNE AUTRE révolte de ses propres députés – craintes des règles de verrouillage | Politique | Nouvelles

Quelque 34 députés d’arrière-ban sur les 360 au Parlement se sont rebellés lors d’un vote sur les nouvelles restrictions de Covid. Le nombre de rejets du plan est plus petit que lors des votes précédents sur les restrictions sur les coronavirus, mais sera un rappel brutal au n ° 10 de l’inquiétude continue parmi les rangs des conservateurs.

Mardi, de nouvelles réglementations ont été introduites par le gouvernement en réponse à la propagation de la souche Omicron dans le monde.

Le port de couvre-visages est désormais obligatoire dans les magasins et dans les transports publics – et des exigences de test plus strictes pour les voyages internationaux ont été introduites.

Les ministres ont également rétabli l’auto-isolement pour les contacts des cas confirmés d’Omicron, même s’ils ont été entièrement vaccinés.

Certains députés conservateurs ont été rendus furieux par les nouvelles exigences et se sont alignés à la Chambre des communes pour attaquer le gouvernement, affirmant que le Royaume-Uni « se dirigeait vers l’enfer ».

LIRE LA SUITE: Une rangée éclate à propos de nouvelles règles alors que les députés conservateurs mettent en garde contre une » pingdémie dévastatrice «

Il y avait 19 conservateurs – avec deux caissiers rebelles – opposés aux mesures de port du masque.

Cependant, 34 conservateurs se sont rebellés en votant contre les règles d’auto-isolement.

L’ancien ministre Steve Baker a déclaré: « Nous supprimons le droit du public de choisir ce qu’il fait sur la base de preuves fragiles et incertaines. »

Le chrétien dévoué a ajouté : « C’est un choix fondamental entre aller vers le ciel et aller vers l’enfer. »

Sir Graham Brady, qui préside le puissant comité d’arrière-ban des conservateurs de 1922, a déclaré qu’il y avait de « sérieuses inquiétudes » concernant « l’efficacité de ce qui est proposé », et a mis en garde contre « la dérive de la mission ».

Pendant ce temps, Mark Harper, qui dirige le Covid Recovery Group des conservateurs sceptiques au verrouillage, a averti que la législation sur l’auto-isolement n’expirerait pas avant mars de l’année prochaine, ce qui fait craindre que la Grande-Bretagne ne revienne aux mois de règles introduites pour la dernière fois pendant les verrouillages.

A NE PAS MANQUER :

Variante Omicron – pourquoi les écoles ne se sépareront pas tôt pour Noël [INSIGHT]

Conférence de presse de Boris Johnson : quatre changements clés dévoilés par le PM [UPDATE]

Le NHS met le public en garde contre les faux tests de variantes Omicron [WARNING]

Une source gouvernementale a déclaré au Telegraph : « Je n’ai pas trouvé de bonne raison pour cela, j’ai été légèrement surpris par cela.

« Cela semble un autre signe que le ministère de la Santé perd inutilement confiance et bonne volonté avec les députés d’arrière-ban. »

Le Premier ministre a insisté sur le fait que les nouvelles restrictions sont un ensemble de « mesures équilibrées et proportionnées ».

Jusqu’à présent, 22 cas de la variante Omicron ont été trouvés au Royaume-Uni.

Les scientifiques ont été effrayés par la souche, craignant qu’elle ne soit plus transmissible et résistante aux vaccins que la mutation dominante Delta.

Les travaux sont rapidement en cours pour comprendre l’impact exact des jabs Covid, avec des résultats attendus dans quelques semaines.

Entre-temps, les ministres ont déployé la campagne de vaccination de rappel auprès de tous les adultes dans le but d’offrir une protection maximale au plus grand nombre.

On pense que, même si la variante est moins impactée par les jabs, une troisième injection aidera à renforcer les défenses.

Hier, le Premier ministre a promis que toutes les personnes éligibles se verraient offrir un rappel d’ici la fin janvier, avec au moins 400 militaires aidant le NHS et les centres de vaccination « à surgir comme des arbres de Noël ».