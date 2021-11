La rébellion des Wizards peut aussi avec Luka Doncic

Il est temps de parler des sorciers. Long et dur. Ce n’est pas pour moins une fois le premier quart de cette nouvelle saison couvert, marqué par une irrégularité manifeste et une capacité innée pour que personne ne se démarque spécialement. Mais, entre tout ça, Des sorciers émergent qui montrent une version illogiquement bonne, extraordinaire dans le sport et aussi inattendu que mérité. Quelque chose qui leur a fait à juste titre la sensation de la saison : 5-1 dès le début, 10-3 avec 13 matchs joués et 13-7 maintenant après être tombés prisonniers de quelques hauts et bas et difficultés. Mais aussi, bien sûr, une nouvelle victoire, cette fois contre les Mavericks de Luka Doncic, qui leur permet de se placer en troisième position de la Conférence Est (après Nets et Heat, et avec le même palmarès que ce dernier) et l’ajout de matchs dans une saison où un mauvais départ peut pénaliser presque toutes les équipes bien plus que par le passé.

La surprise est capitale à tous points de vue. Le départ de Russell Westbrook et l’avenir de la franchise ces dernières années marquées par les blessures et l’adieu de John Wall et de la structure lâche de l’entité, annonçait une nouvelle reconstruction. En dehors du fils prodigue (Wall) et de l’ambivalent Westbrook et ses nombreux millions, les Wizards ont pris un bon butin des Lakers, où ils ont envoyé le roi du triple-double, et ont signé un nouvel entraîneur avec beaucoup de nom, reléguant donc de la charge à un Scott Brooks qui n’a pas été le problème mais pas la solution. Wes Unseld Jr. est arrivé dans la capitale des États-Unis avec la pression supplémentaire des mauvais rôles de nombreux entraîneurs à ses débuts, un classique ces dernières années. Mais le début est fantastique pour les Wizards, qui veulent revenir à des séries éliminatoires sur lesquelles ils ont marché l’année dernière de manière miraculeuse (play-in through) et créer d’en bas une culture avec laquelle se concilier le public et avoir le l’approbation de la NBA.

Pour l’instant, les sorciers sont cool et suscitent une certaine attraction dans l’opinion publique, ce lieu où se gagnent et se perdent les batailles qui décident des guerres. Et Bradley Beal est le capitaine général de ce projet. qui veut émerger et s’enraciner avec sa référence du passé le plus récent, un gardien qui au cours des deux dernières saisons a dépassé les 30 points par match. Contre les Mavericks, la star est passée à 26, ce qui correspond à un début de saison plus sobre que lors des saisons précédentes. Dans un jeu qui a été pris de folie, marqué par une égalité manifeste mais que les Sorciers Ils se sont emportés après avoir vu 21 changements de leader au tableau d’affichage et 12 nuls. Deux équipes avec des déficiences défensives (36-41 à la fin du premier quart-temps, beaucoup de points) et très concentrées sur l’échec le moins possible pour atteindre la fin du match vivant.

A moins de 4 minutes de la fin, Doncic a placé son équipe à un seul point (107-108). A partir de là, la folie : lancer franc de Neto, nul de Doncic (109-109), triple de Kyle Kuzma, échec de Doncic (109-112), panier de Gafford, triple de Hardaway (112-114), Jeu de Caldwell-Pope et bonne réponse de Doncic (114-116), lancers francs sans échec de Caldwell-Pope… et échec de Doncic. Et, sans plus, deux lancers francs de Kuzma et un amer adieu pour les hôtes, qui s’enfoncent légèrement après avoir ajouté leur quatrième défaite lors des cinq derniers matchs, mais restent cinquièmes de la Conférence Ouest grâce au démérite général et avec un pas particulièrement bon bilan : 10-8. C’est quelque chose, mais ils devront beaucoup s’améliorer s’ils ne veulent pas que le projet stagne avec Jason Kidd, reculer au premier tour et subir les conséquences de tout cela. La colère de Doncic incluse ? Tout est possible. Nous savons déjà comment fonctionne la NBA maintenant.

Le Slovène, d’ailleurs, est passé à 33 points, 4 rebonds et 10 passes décisives, mais le match des Mavs a une nouvelle fois été monopolisé par sa star dans les dernières minutes, devenant ainsi prévisible et dans une certaine mesure monotone. En plus de Doncic, Burke, Kleber, Hardaway et Porzingis ont passé les dix points, même si ce dernier a eu une performance plutôt médiocre (13 + 7, avec 4 sur 12 en field goal). Pour les Wizards, 26 points, 5 rebonds et 7 passes décisives de Beal dans une incroyable série de tirs (10 sur 14). Et 22 de Kuzma, 16 de Caldwell-Pope, 11 de Montrezl Harrell (j’ai dit, le bon butin qu’ils ont pris aux Lakers), 14 + 10 de Daniel Gafford et 13 points pour Raul Neto. Un peu de tout pour un Wes Unsled qui partage un nom avec son père, une légende, et qui, en toute discrétion, tire beaucoup d’affaire d’une équipe qui semblait vouée à être, au moins, à une place du classement bien plus bas qu’il ne l’est. C’est la révolution des sorciers, qui continuent de ramasser les cadavres. Le dernier d’entre eux, Luka Doncic. C’est dit bientôt.