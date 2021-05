La rébellion LGBT contre le corps fait des victimes chez les enfants placés en famille d’accueil ⋆ .

Les méprisants du corps y sont de nouveau. Dans ce cas, ils sont dans le Kentucky, où l’administration du gouverneur démocrate tente de fermer une agence de placement et d’adoption baptiste parce qu’elle est, eh bien, baptiste.

Il existe de nombreux cas similaires à travers le pays – dont un en cours d’examen par la Cour suprême – avec des ministères chrétiens pénalisés pour avoir adhéré aux croyances chrétiennes sur le sexe et les sexes. En termes simples, les chrétiens croient que notre incarnation physique en tant qu’homme ou femme compte, et donc que les hommes et les femmes ne sont pas interchangeables pour le mariage et la famille.

Plusieurs leçons peuvent être tirées de ces cas. Premièrement, les soins bibliquement commandés aux orphelins, abandonnés et négligés, y compris le travail d’accueil et d’adoption, nécessitent souvent une implication et même une dépendance envers le gouvernement.

Deuxièmement, ces conflits révèlent également la fragilité du libéralisme moderne. Sous un régime largement libéral – compris dans le sens général où les nations sont décrites comme des démocraties libérales – on nous promet un cadre neutre dans lequel ceux qui ont des croyances radicalement différentes peuvent néanmoins vivre pacifiquement ensemble tout en poursuivant le bien tel qu’ils le voient.

Pourtant, l’imposition par le gouvernement d’une orthodoxie anti-chrétienne concernant le sexe et le genre dément cette assurance. Dans de telles circonstances, les chrétiens devraient faire appel à nos droits à la liberté religieuse, insistant sur le fait que les promesses américaines de tolérance et de liberté pour les dissidents religieux doivent être honorées même par un parti politique qui n’est pas d’accord avec nous.

Mais nous ne devons pas simplement nous contenter de protéger nos droits. Les compréhensions chrétiennes du sexe, du genre et du mariage sont enracinées dans plus que des dogmes religieux idiosyncratiques. Ils sont basés sur la réalité expérientielle de l’incarnation humaine. Les chrétiens ont donc le devoir – non seulement au nom de nous-mêmes mais pour tous – de combattre les idéologies modernes qui détestent notre nature physique, en particulier la réalité du sexe biologique.

La vérité selon laquelle notre incarnation masculine et féminine compte bien au-delà de nos préférences et identités subjectives n’est pas seulement pour les chrétiens, pas plus que la compréhension corollaire du mariage en tant qu’union d’hommes et de femmes. Au contraire, ils reflètent la réalité expérientielle de notre être incarné. Les groupes chrétiens qui se tiennent fermement à proclamer et à vivre selon ces vérités le font au nom de tous, pas seulement des chrétiens.

Nous pouvons ainsi apporter un correctif à la relation curieuse de notre culture avec le corps, qui à la fois le célèbre et le méprise. La beauté physique est presque vénérée, et le plaisir corporel – en particulier de nature sexuelle – est traité comme le plus grand bien.

Pourtant, la donation et la finitude intrinsèques à l’incarnation sont détestées, en particulier le dimorphisme sexuel de l’humanité. Cette double vision est évidente dans les différends concernant le mariage homosexuel et l’identité de genre.

Le mariage homosexuel, par exemple, suppose que les relations sexuelles corporelles sont à la fois essentielles et sans importance. La différence entre homme et femme est traitée comme indispensable au choix subjectif de son partenaire, mais sans pertinence dans la mesure où ce choix dispense du lien entre le mariage et la complémentarité sexuelle de l’humanité.

Dans un sens historique, tout cela est à la fois radicalement distinctif et déroutant. D’autres cultures ont toléré certaines relations homosexuelles, mais elles n’ont pas confondu les relations homosexuelles avec le mariage et son union des deux moitiés de l’espèce humaine, dont l’aspect physique assure la pérennité de l’espèce.

En effet, nous devons tous notre existence même à la différence incarnée entre les hommes et les femmes. Et les mères et les pères comptent pour élever leurs enfants, ainsi que pour les engendrer. C’est pourquoi les agences d’adoption chrétiennes fidèles ne placent pas d’enfants dans des couples homosexuels. Cela prive délibérément un enfant déjà traumatisé d’une mère adoptive ou d’un père.

Le triomphe du mouvement du mariage homosexuel reposait non seulement sur l’idée que les relations homosexuelles sont moralement licites, mais que le mariage est dissociable de l’union de l’homme et de la femme. Ce mépris pour les réalités fondamentales de l’existence corporelle est la raison pour laquelle il y a eu un passage si harmonieux de la campagne pour le mariage homosexuel au mouvement transgenre. L’effacement délibéré du sexe biologique qui était au cœur de la campagne pour le mariage homosexuel a ouvert la voie aux revendications plus radicales des défenseurs des transgenres.

L’idéologie transgenre intensifie la dynamique de mépriser l’incarnation physique tout en lui rendant un hommage réticent. Le transgenre suppose la réalité du sexe – sinon, il n’y aurait rien de transition entre ou vers – même s’il s’efforce de l’effacer. La répugnance de l’incarnation comme emprisonnement est beaucoup plus évidente, car les corps sains sont déclarés «faux» et traités comme de simples matériaux à maîtriser et remodeler.

Les absurdités que l’idéologie transgenre impose à ses adhérents (comme l’utilisation de formulations maladroites telles que «personne qui accouche» au lieu de «mère» ou «femme») sont des efforts pour échapper aux contraintes de l’incarnation. La réalité physique ne peut être supprimée, mais, prône l’espoir, elle peut au moins être dépouillée de tout sens.

Ainsi, par exemple, ils insistent sur le fait que le sexe est «attribué à la naissance» plutôt que révélé. Selon leur point de vue, nos corps peuvent être formés sans notre consentement, mais ils sont dépourvus de sens et de but jusqu’à ce que nous les leur attribuions. Dans cette optique, nos corps n’ont de valeur que dans la mesure où ils se conforment à nos volontés et satisfont nos désirs.

C’est une rébellion contre le don de notre incarnation physique et la nature de notre être. Nous sommes finis et limités, et recevons l’existence à des conditions que nous n’avons pas dictées. En effet, il est impossible de dicter les conditions de notre existence avant elle. La révolte contre la structure de notre existence s’imposera nécessairement aux autres lorsqu’elle tentera de réorganiser la réalité.

Ainsi, ceux qui sont engagés dans cette révolte – ceux qui sont déterminés à refaire les corps, le langage et la société pour s’accorder avec leurs désirs – ne prendront pas la peine de persuader s’ils peuvent commander, ou de raisonner s’ils peuvent supprimer. Pour prendre l’affaire en main, ils fermeront avec empressement les agences de placement familial et d’adoption pour le coller aux non-conformistes et aux dissidents de leur nouvelle orthodoxie.

Leurs efforts peuvent abattre l’opposition pendant un certain temps. Mais la vérité sur notre existence corporelle ne disparaîtra pas, peu importe à quel point elle est détestée. Ceux qui veulent vivre et bien vivre doivent le faire en accord avec la vérité sur notre corps.

Nathanael Blake est un collaborateur principal de The Federalist et un stagiaire postdoctoral au Centre d’éthique et de politique publique.