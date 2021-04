La récente défaite de l’action BIDU est une excellente opportunité d’achat

Baidu (NASDAQ:BIDU) ont été partout sur la carte, l’action BIDU ayant subi une pression de vente douloureuse après avoir atteint de nouveaux sommets en février. De nombreux investisseurs sont de plus en plus frustrés par l’action des prix et cela se comprend. Cependant, si nous prenons un peu de recul et analysons la situation, c’est simplement une excellente opportunité d’achat.

Les actions sont actuellement en baisse de 38% par rapport au sommet de février. Digérons cela pendant une seconde.

J’ai écrit à plusieurs reprises maintenant que les actions de croissance sont capables de faire des courses multi-ensacheuses, de doubler, de tripler ou de revenir encore plus sur son investissement. Cependant, ces mêmes stocks sont également capables de corrections profondes et rapides.

Souvent, je recherche des valeurs de croissance de haute qualité qui ont corrigé 40% comme point d’entrée idéal. Avec Baidu en baisse de 38% par rapport à ses sommets, c’est le moment opportun pour commencer à regarder de plus près.

Regarder de plus près

Dans le domaine de la technologie, il y a la «règle des 40», qui est un moyen rapide et facile de mesurer la croissance et la rentabilité potentielle d’une entreprise. Les investisseurs l’utilisent pour identifier les investissements potentiellement intéressants.

Ma règle de 40 est plus simple, comme indiqué ci-dessus: recherchez des actions de haute qualité qui ont chuté de 40% ou plus. Je considère ces opportunités de bonnes affaires. La clé consiste à identifier ces «stocks de haute qualité» et à séparer le bon du mauvais.

Dans le cas du stock BIDU, cependant, la situation est plus complexe.

Au sommet de sa baisse fin mars, les actions étaient en baisse d’un peu plus de 50% – une véritable aubaine. Cependant, c’était entre les mains d’Archegos Capital, qui était tranquillement au milieu d’un événement de liquidation massif.

Bien que les actions de BIDU aient rebondi, il semble y avoir toujours une inquiétude à court terme concernant Baidu parmi les investisseurs. Cependant, je pense que cet événement a marqué le plus bas pour Baidu, même s’il lui faut un peu de temps pour récupérer davantage.

Briser Baidu

La chose intéressante à propos de Baidu? Bien qu’il ait une croissance très solide, ce n’est pas un titre de croissance de haut vol avec une valorisation élevée.

La société est assez rentable, affiche une solide croissance du chiffre d’affaires et des résultats et se négocie à environ 21 fois ses bénéfices cette année. Malgré cela, les actions ont été battues sur des sommets. Les actions de croissance de haute qualité, mais plus matures, n’ont pas tendance à baisser de 40% comme certains de leurs pairs à plus haute valorisation. Cela ne fait qu’ajouter à ma conviction dans le stock BIDU.

En tant que moteur de recherche de la Chine, Baidu.com est devenu le quatrième site Web le plus populaire au monde. Ce n’est pas trop surprenant, étant donné que Google.com est le site Web le plus populaire au monde.

Les analystes s’attendent à une croissance des revenus d’environ 19% cette année, suivie par des estimations d’une croissance de 14% pour chacune des deux prochaines années. Sur le front des bénéfices, les estimations ne prévoient qu’une croissance d’environ 6% cette année, mais une accélération drastique à une croissance de 20% l’année prochaine.

Bien que la croissance lente de cette année puisse être un peu un frein, je pense qu’il y a une autre façon de la voir. Premièrement, l’action a suffisamment baissé pour évaluer cette croissance plus lente des bénéfices. Deuxièmement, l’entreprise continue de croître pour l’année et a de solides prévisions de croissance de ses revenus depuis plusieurs années. Enfin, la valorisation est raisonnable – et sans doute faible.

Pour toutes ces raisons, l’action BIDU semble être une bonne affaire après la dernière baisse.

Plus qu’un moteur de recherche

La meilleure partie de Baidu n’est pas sa croissance, sa valorisation ou sa récente vente. C’est plutôt ce que fait l’entreprise pour se positionner pour l’avenir. Baidu fait beaucoup de travail en matière d’intelligence artificielle. Il fait également d’énormes progrès dans la conduite autonome avec son activité Apollo.

Du PDG Robin Li: «Alors que nous entrons en 2021, Baidu est bien positionné en tant que société d’IA de premier plan avec une solide base Internet pour saisir les énormes opportunités du marché dans les services cloud, la conduite autonome, le transport intelligent et d’autres opportunités d’IA. Nous espérons également tirer parti de notre énorme portée Internet avec davantage de services non marketing. »

Cependant, en plus d’approfondir le côté de la conduite autonome, la société déclare: «Les flottes de robots Apollo et de robobus ont desservi plus de 210000 trajets en décembre 2020 … Apollo a été nommée la meilleure société de conduite autonome chinoise, devançant ses pairs dans toutes les catégories de tests. pour la troisième année consécutive, selon le rapport d’essai routier des véhicules autonomes de Pékin 2020.

Mais ce n’est pas limité à Apollo. Regardez ces plans ambitieux pour entrer dans les véhicules électriques: «Baidu prévoit de créer une entreprise de véhicules électriques et d’utiliser ses capacités de conduite intelligentes pour propulser des véhicules de tourisme de nouvelle génération. Baidu a conclu un partenariat stratégique avec le principal constructeur automobile Zhejiang Geely Holding Group, propriétaire des marques Volvo et Geely Auto, pour apporter son expertise dans la conception et la fabrication d’automobiles. »

Tout cela me porte à croire que l’achat de cette baisse de 40% est une bonne affaire basée sur la croissance actuelle. Mais acheter la baisse garantit maintenant que nous avons une excellente exposition à ce que la croissance de Baidu pourrait être des années plus tard. Et en fin de compte, c’est vraiment ce qu’est l’investissement.

